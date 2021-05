Beim Giro d'Italia wird heute die 11. Etappe gefahren. Wir verraten Euch, wie Ihr diese heute live im TV und Livestream verfolgen könnt.

Giro d'Italia: 11. Etappe heute live: Alle Infos

Die 11. Etappe findet am heutigen Mittwoch, dem 19. Mai 2021 statt. Am gestrigen Dienstag stand keine Etappe an. Der 18. Mai 2021 markierte den ersten Ruhetag des diesjährigen Giros.

Die heutige Etappe führt von Perugia nach Montalcino. 163 Kilometer müssen auf der welligen Etappe zurückgelegt werden.

Giro d'Italia: Der Kalender im Überblick

Etappe Datum Ort Streckenlänge / Terrain 1. Etappe 8. Mai 2021 Turin - Turin (EZF) 9 km / flach 2. Etappe 9. Mai 2021 Stupinigi - Novara 173 km / flach 3. Etappe 10. Mai 2021 Biella - Canale 187 km / wellig 4. Etappe 11. Mai 2021 Piacenza - Sestola 186 km / wellig 5. Etappe 12. Mai 2021 Modena - Cattolica 171 km / flach 6. Etappe 13. Mai 2021 Grotte di Frasassi - Ascoli Piceno 150 km / wellig 7. Etappe 14. Mai 2021 Notaresco - Termoli 178 km / flach 8. Etappe 15. Mai 2021 Foggia - Guardia Sanframondi 173 km / wellig 9. Etappe 16. Mai 2021 Castel di Sangro - Campo Felice 160 km / bergig 10. Etappe 17. Mai 2021 L'Aquila - Foligno 140 km / flach 1. Ruhetag 18. Mai 2021 11. Etappe 19. Mai 2021 Perugia - Montalcino 163 km / wellig 12. Etappe 20. Mai 2021 Siena - Bagno di Romagna 209 km / wellig 13. Etappe 21. Mai 2021 Ravenna - Verona 197 km / flach 14. Etappe 22. Mai 2021 Cittadella - Monte Zoncolan 205 km / bergig 15. Etappe 23. Mai 2021 Grado - Gorizia 189 km / wellig 16. Etappe 24. Mai 2021 Sacile - Cortina d'Ampezzo 212 km / bergig 2. Ruhetag 25. Mai 2021 17. Etappe 26. Mai 2021 Canazei - Sega di Ala 193 km / bergig 18. Etappe 27. Mai 2021 Rovereto - Stradella 228 km / flach 19. Etappe 28. Mai 2021 Abbiategrasso - Alpe di Mera 178 km / bergig 20. Etappe 29. Mai 2021 Verbania - Valle Spluga - Alpe Motta 164 km / bergig 21. Etappe 30. Mai 2021 Sengao - Mailand (EZF) 29 km / flach

Giro d'Italia: 11. Etappe heute live im TV und Livestream

Gute Nachrichten für alle Radsport-Fans: Der komplett Giro wird live im Free-TV gezeigt - somit natürlich auch die heutige Etappe!

Eurosport überträgt die gesamte Rundfahrt live. Der Sender ist frei empfangbar, im Livestream könnt Ihr die Übertragung auch im Eurosport-Player verfolgen. Dieser ist allerdings kostenpflichtig.

Gemeinsam mit CGN bietet Eurosport Euch zudem eine weitere Option an: Bei CGN könnt Ihr die gesamte Übertragung ohne Werbeunterbrechung sehen. Ein CGN-Abo kostet allerdings 8,99 Euro monatlich.

Dank der Kooperation mit Eurosport könnt Ihr den Giro auch auf DAZN verfolgen. Das "Netflix des Sports" zeigt alle Live-Übertragungen auf Eurosport1 und Eurosport2 auch in seinem Programm.

