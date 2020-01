In diesem Jahr findet zum ersten Mal die Rally Dakar in Saudi-Arabien statt. Die wichtigsten Informationen zum Modus und den Terminen der Rallye, erfahrt Ihr bei SPOX.

Rallye Dakar 2020: Modus und Termine

Nach zehn Jahren auf südamerikanischen Strecken findet die Rallye Dakar 2020 erstmals in Saudi-Arabien statt. Bei der diesjährigen Rallye Dakar müssen die Fahrer insgesamt 5.096 Wertungskilometer in zwölf Etappen absolvieren. Nach den ersten sechs Etappen ist ein Ruhetag in Riyadh eingeplant.

Bei der Rallye Dakar wird es auch in diesem Jahr wieder fünf Fahrzeugkategorien geben: Autos, Motorräder, Trucks, Quads und UTVs. Insgesamt treten 351 Crews in Saudi-Arabien an den Start.

Datum Etappe Start - Ziel Wertungskilometer 5. Januar 1. Etappe Jeddah - Al Wajh 319 6. Januar 2. Etappe Al Wajh - Neom 367 7. Januar 3, Etappe Neom - Neom 404 8. Januar 4. Etappe Neom - Al-'Ula 453 9. Januar 5. Etappe Al-'Ula - Ha'il 353 10. Januar 6. Etappe Ha'il - Riyadh 478 11. Januar Ruhetag Riyadh - 12. Januar 7. Etappe Riyadh - Wadi ad-Dawasir 546 13. Januar 8. Etappe Wadi ad-Dawasir - Wadi ad-Dawasir 474 14. Januar 9. Etappe Wadi ad-Dawasir - Haradh 415 15. Januar 10. Etappe Haradh - Shubaytah 534 16. Januar 11. Etappe Shubaytah - Haradh 379 17. Januar 12. Etappe Haradh - Quiddiya 374

So seht Ihr die Rallye Dakar im TV und Livestream

Die Rallye Dakar könnt Ihr im Free-TV bei Eurosport verfolgen. Der Sender zeigt jeden Abend um 23 Uhr in einer 30-minütigen Zusammenfassung die Highlights des Tages.

Zudem ist die Rallye Dakar auch im Eurosport-Channel auf DAZN zu sehen. Bereits heute um 23.30 Uhr könnt Ihr den technischen Check auf DAZN sehen.

Rallye Dakar: Fernando Alonso im Startfeld

Im Startfeld sticht vor allem ein Name hervor: der zweifache Formel-1-Weltmeister Fernando Alonso. Der Spanier startet zum ersten Mal bei der Rallye Dakar und geht für das Toyota Gazoo Racing Team an den Start. Als Co-Pilot wird Marc Coma, seines Zeichens fünffacher Sieger der Motorradwertung der Rally Dakar, Alonso zur Seite stehen.

Nach seinem Karriereende in der Formel 1 nach der Saison 2018 tritt Alonso vor allem in Langstreckenrennen an. 2018 und 2019 konnte er das traditionsreiche 24-Stunden-Rennen von Le Mans gewonnen.

Rallye Dakar: Die letzten Sieger

Rekordsieger Stephane Peterhansel könnte sich in diesem Jahr den 14. Sieg bei der Rallye Dakar holen.