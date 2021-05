MotoGP heute live: GP von Frankreich im TV, Livestream und Liveticker

In der MotoGP findet heute der Große Preis von Frankreich statt. SPOX zeigt Euch, wie Ihr das Rennen der Königsklasse des Motorradsports live im TV, im Livestream und im Liveticker verfolgen könnt.

MotoGP in Frankreich: Startzeit, Ort, Strecke

Nach einer fast zweiwöchigen Pause steigen die besten Motorradfahrer der Welt an diesem Wochenende wieder auf ihre Maschinen. Am heutigen Sonntag, 16. Mai, findet in der MotoGP der Große Preis von Frankreich statt. Gefahren wird dieser auf dem Bugatti Grand Prix Race Circuit.

Der Start erfolgt um 14 Uhr. Auf dem 4,2 Kilometer langen Rundkurs mit 14 Kurven müssen die Fahrer bis ins Ziel 27 Runden absolvieren. Das entspricht einer Gesamtrenndistanz von 113 Kilometern.

Nach den ersten vier Saisonrennen liegt in der Fahrerwertung der Italiener Francesco Bagnaia (Ducati) mit 66 Punkten in Führung, allerdings nur zwei Zähler vor Fabio Quartararo (Frankreich/Yamaha). Stefan Bradl (Honda), der einzige Deutsche in der diesjährigen MotoGP-Saison, liegt mit elf Punkten an Position 16.

© getty Stefan Bradl vertritt in dieser Saison die deutschen Farben in der MotoGP.

Gute Nachricht für alle Motorsportfans! Ihr könnt das Rennen der MotoGP beim Großen Preis von Frankreich live im Free-TV und im Livestream verfolgen.

Im Free-TV wird das Rennen beim österreichischen Sender ServusTV gezeigt. Dieser überträgt zuvor auch die Rennen der Moto3 (11 Uhr) und Moto2 (12.20 Uhr) live. (So könnt Ihr ServusTV in Deutschland empfangen!).

Über die Webseite des Senders gelangt Ihr zu dem zur Verfügung gestellten Livestream.

Eure zweite Option, das Rennen zu live zu sehen, ist DAZN. Der Streamingdienst ist in dieser Saison bei jedem Rennen live dabei. Kommentator ist Guido Hüsgen, als Experte fungiert Florian Alt.

MotoGP: Fahrer und Teams

Team Fahrer Team Suzuki MotoGP Joan Mir, Alex Rins Petronas Yamaha SRT Franco Morbidelli, Valentino Rossi Repsol Honda Team Pol Espargaro, Marc Marquez Monster Energy Yamaha MotoGP Maverick Vinales, Fabio Quartararo Ducati Team Jack Miller, Francesco Bagnaia Red Bull KTM Factory Racing Miguel Oliveira, Brad Binder LCR Honda Takaaki Nakagami, Alex Marquez Tech 3 KTM Factory Racing Danilo Petrucci, Iker Lecuona Pramac Racing Johann Zarco, Jorge Martin Aprilia Racing Team Gresini Aleix Espargaro, Lorenzo Savadori Esponsorama Racing Enea Bastianini, Luca Marini

SPOX ist beim Großen Preis von Frankreich der MotoGP mit einem ausführlichen Liveticker vertreten. In diesem entgeht Euch garantiert kein Überholmanöver!

Hier geht's zum Liveticker MotoGP - Großer Preis von Frankreich.

Hier geht's zur Tagesübersicht.

Moto GP: Die weiteren Termine 2021