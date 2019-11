MotoGP in Spanien: Freie Trainings heute live

Die MotoGP-Saison geht ihrem Ende entgegen. Zum Abschluss gastiert der Motorrad-Zirkus in Spanien. Hier gibt es alle Infos zu den Freien Trainings am Freitag in Valencia.

MotoGP: Freie Trainings im TV und Livestream

Am heutigen Freitag stehen in Valencia zwei Sessions in der MotoGP an. Wie gewohnt wird das 1. und das 2. Freie Training absolviert. Das 1. beginnt um 9.55 Uhr, das 2. um 14.10 Uhr.

Beide Einheiten könnt Ihr live verfolgen. DAZN überträgt das komplette Wochenende mit allen Sessions live. Der Streaming-Dienst stellt pünktlich zum Start des 1. Freien Trainings einen Livestream auf der Plattform zum Abruf bereit.

MotoGP in Spanien: Zeitplan

Datum Uhrzeit Event 15. November 9.55 Uhr 1. Freies Training 15. November 14.10 Uhr 2. Freies Training 16. November 9.55 Uhr 3. Freies Training 16. November 13.30 Uhr 4. Freies Training 16. November 15.05 Uhr Qualifying 1 16. November 15.30 Uhr Qualifying 2 17. November 14 Uhr Rennen

MotoGP: Marquez feiert vierten WM-Sieg in Folge

In der Fahrer-Weltmeisterschaft ist schon längst alles entschieden. Marc Marquez sicherte sich vorzeitig seinen vierten WM-Titel in Folge.

Insgesamt steht der Ausnahme-Fahrer damit bei sechs Titel in der höchsten Klasse. Unter der Woche verblüffte Marquez mit dem Geständnis, dass er Kontakt zum Konkurrenz-Rennstall Ducati habe. Der Honda-Fahrer steht jedoch noch bis 2020 bei dem japanischen Hersteller unter Vertrag.

MotoGP: WM-Wertung Fahrer