Moto GP in Malaysia: Das Rennen heute live im TV, Livestream und Liveticker

Am heutigen Sonntag steht in der MotoGP der Große Preis von Malaysia auf dem Programm. Hier erfahrt Ihr, wo Ihr das Rennen live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

MotoGP: Wann und wo findet das 18. Rennen statt?

Das 18. Rennen - das vorletzte der aktuellen Saison - findet in Malaysia statt. Seit 1999 wird auf dem Sepang International Circuit gefahren, bereits zuvor war die MotoGP jedoch schon in Shah Alam und Johor zu Gast. Es ist der ingesamt 29. Grand Prix in Malaysia.

Nach der gestrigen Qualifikation, die Fabio Quartararo vor den anderen Yamaha-Piloten Maverick Vinales und Franco Morbidelli für sich entschied, steht heute um 8 Uhr das Rennen an. Weltmeister Marc Marquez vom Repsol Honda Team startet nach einem heftigen Sturz nur vom 11. Platz.

MotoGP: Das Rennen in Malaysia heute live im TV und Livestream

Wie bereits das Qualifying könnt Ihr auch das Rennen live auf DAZN sehen. Der Streaminganbieter überträgt zudem alle Rennen der Moto2 und Moto3.

DAZN kostet Euch lediglich 11,99 Euro monatlich oder 119,99 Euro im Jahr. Ihr habt außerdem die Möglichkeit, den Streamingdienst einen Monat kostenlos zu testen.

Außerdem sind alle Rennen des Sonntags bei ServusTV im Fernsehen und Livestream zu sehen.

MotoGP: Das Rennen in Malaysia heute im LIVE-TICKER

Solltet Ihr nicht die Möglichkeit haben, das heutige Rennen im Bewegtbild zu verfolgen, bietet Euch SPOX eine Alternative: Im ausführlichen Liveticker verpasst Ihr kein Highlight aus Malaysia und bleibt stets auf dem Laufenden.

Hier geht's zum Ticker.

MotoGP in Malaysia: Der Zeitplan am Sonntag

Auch in den anderen Leistungsklassen geht es heute um Punkte. Bereits um 5 Uhr geht die Moto3 an den Start, anschließend drehen die Moto2-Piloten ihre Runden.

01:40 - 02 Uhr: Moto3 - Warm Up

02:10 - 02:30 Uhr: Moto2 - Warm Up

02:40 - 03 Uhr: MotoGP - Warm Up

- Warm Up 05 Uhr: Moto3 - Das Rennen (17 Runden)

06:20 Uhr: Moto2 - Das Rennen (18 Runden)

08 Uhr: MotoGP - Das Rennen (20 Runden)

MotoGP: Die Gesamtwertung in der Übersicht

Während die Entscheidung in der Fahrerwertung längst zugunsten von Marc Marquez gefallen ist, kämpfen Ducati und Honda in der Teamwertung noch um den WM-Titel. Die beiden Teams trennt nur ein Punkt.

Die Fahrerwertung vor dem Malaysia-GP

Pos. Fahrer Pkt. 1. Marc Marquez 375 2. Andrea Dovizioso 240 3. Alex Rins 183 4. Maverick Vinales 176 5. Danilo Petrucci 169 6. Fabio Quartararo 163 7. Valentino Rossi 153 8. Jack Miller 141 9. Cal Crutchlow 133 10. Franco Morbidelli 105

Die Teamwertung vor dem Malaysia-GP