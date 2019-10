MotoGP - Japan: Trainings heute live im TV und Livestream

Den Auftakt von drei Rennwochenenden in Serie in der MotoGP macht die Strecke in Motegi. Hier gibt es alle Infos zu den Trainings beim großen Preis von Japan.

MotoGP in Japan: Wann finden die Trainings statt?

Die deutschen Fans müssen früh aufstehen, um die Trainings in Japan verfolgen zu können. Aufgrund der Zeitverschiebung finden alle Sessions schon am frühen Morgen statt.

Das 1. Freie Training ist für Freitag ab 3.50 Uhr angesetzt. Um 8.05 Uhr dürfen Marc Marquez und Co. zum zweiten Mal testen.

MotoGP: Der Zeitplan in Japan

Datum Uhrzeit Ereignis Freitag, 18. Oktober 3.50 Uhr 1. Freies Training Freitag, 18. Oktober 8.05 Uhr 2. Freies Training Samstag, 19. Oktober 3.50 Uhr 3. Freies Training Samstag, 14. September 7.25 Uhr 4. Freies Training Samstag, 14. September 8.05 Uhr Qualifying 1 Sonntag, 15. September 8 Uhr Rennen

MotoGP live im TV und Livestream

Alle Sessions werden vom Streamingdienst DAZN übertragen, der sich für die komplette Saison die Übertragungsrechte gesichert hat. Neben der MotoGP hat DAZN unter anderem die NFL, NBA, Tennis, Boxen und Mixed Martel Arts im Programm.

Darüber hinaus kommen alle Fußball-Freunde auf ihre Kosten, der Streamingdienst hat die Bundesliga, Champions League, Europa League und vieles mehr im Programm.

MotoGP: Zarco springt für Nakagami ein

Nach der vorzeitigen Vertragsauflösung bei KTM im vergangenen Monat wird Johan Zarco doch weiter in der laufenden Saison Rennen bestreiten. Der Franzose wird bei LCR-Honda für Takaaki Nakagami einspringen. Das bestätigte bereits das Team.

Nakagami kann wegen einer Schulter-OP nicht an seinem Heimspiel teilnehmen. Der Eingriff war eigentlich erst für Ende der Saison geplant, jetzt wurde er jedoch vorgezogen.

