MotoGP: Japan-GP - Qualifying heute live im TV und Livestream sehen

Am frühen Samstag geht es für die Moto-GP-Piloten im Qualifying um die Startplätze zum Großen Preis von Japan auf dem Twin Ring Motegi. Hier bei SPOX bekommt Ihr alle Infos zum Event sowie zur Übertragung in TV und Livestream.

MotoGP live: Wo und wann findet das Qualifying in Japan statt?

Das Qualifying zum Japan-GP findet am frühen Samstagmorgen, um 08.05 Uhr deutscher Zeit, statt. Gefahren wird auf dem Twin Ring im japanischen Montegi.

MotoGP: Der Japan-Zeitplan im Überblick

Alle deutschen Fans müssen für die Sessions in Japan relativ früh aufstehen.

Datum Uhrzeit Ereignis Freitag, 18. Oktober 03.50 Uhr 1. Freies Training Freitag, 18. Oktober 08.05 Uhr 2. Freies Training Samstag, 19. Oktober 03.50 Uhr 3. Freies Training Samstag, 14. September 07.25 Uhr 4. Freies Training Samstag, 14. September 08.05 Uhr Qualifying 1 Sonntag, 15. September 08 Uhr Rennen

MotoGP in Japan: Das Qualifying heute live im TV und Livestream sehen

Der Streamingdienst DAZN zeigt alle Sessions der diesjährigen MotoGP-Saison live und in voller Länge - so auch das Qualifying des Japan-GPs. Ab 5.25 Uhr startet hier schon die Übertragung.

MotoGP: Zarco ersetzt Nakagami

Nur gut ein Monat nach seiner endgültigen Kündigung als MotoGP-Stammfahrer bei KTM wird Johann Zarco wieder Renneinsätze in der Königsklasse bestreiten. Die Grands Prix auf Phillip Island, in Sepang und Valencia bestreitet er für das Team von LCR Honda. Zarco ersetzt dort Takaaki Nakagami, der sich nach dem Japan-GP einer Operation an seiner rechten Schulter unterziehen muss.

Japan-GP: Steckbrief - Daten und Fakten

Steckbrief Streckenname Twin Ring Motegi Länge 4.801 Meter Runden 24 a 4,801 km Distanz 115,224 km

MotoGP: Der WM-Stand

