DTM-Finale in Hockenheim heute live im TV, Livestream und Liveticker

Das Finale der DTM-Saison 2019 findet heute in Hockenheim statt. Was Ihr über das Rennen wissen müsst und wo Ihr das DTM-Finale im TV und Livestream sehen könnt, erfahrt Ihr hier bei SPOX.

DTM in Assen: Wann beginnen Qualifying und Rennen?

Das Qualifying beginnt um 10:35 Uhr. Das erste Rennen startet dann um 13:30 Uhr.

Am heutigen Samstag ist der Zeitplan wie folgt:

Start Serie Session 09:05 Formula Renault Eurocup Qualifying für Rennen 1 09:45 Audi Sport Seyffarth R8 LMS Cup Rennen 1 10:35 DTM Qualifying für Rennen 1 11:10 Tourenwagen Classics Qualifying 1 12:50 DTM Informationsrunden 13:33 DTM Rennen 1

DTM-Finale: Was ist anders?

Für das DTM-Saisonfinale entsenden die Motorsport-Abteilungen von Honda, Nissan und Lexus jeweils einen SUPER-GT-Renner an den Hockenheimring. Jenson Button soll in einem Honda NSX-GT bei beiden Rennen an den Start gehen. Für Nissan voraussichtlich im Einsatz: Ronnie Quintarelli (ITA) und Tsugio Matsuda (JPN). Nick Cassidy (NZL) und Ryō Hirakawa (JPN), sollen für Lexus starten.

"Ich freue mich auf die Rückkehr nach Deutschland", sagte Button, der bis 2016 in der Formel 1 fuhr und mittlerweile in die japanische Super GT gewechselt ist. Dort wurde er 2018 Meister - und nun führt er die Gäste-Delegation aus Fernost an, die sich in Hockenheim mit den 18 DTM-Autos misst.

Ende November revanchiert sich die DTM und stattet der Super GT in Fuji einen Besuch ab. Button nannte diese Kooperation der beiden Rennserien "großartig" und "sehr spannend".

DTM: Das Finale heute im TV und Livestream

Alle Rennen der DTM werden von Sat1 übertragen. So auch das Finale in Hockenheim. Übertragungsstart ist um 13 Uhr. Der Sender bietet zudem einen Livestream auf ran.de an, auf dem ihr zuvor schon das Qualifying verfolgen könnt.

Livestreams bieten außerdem auch die DTM selbst via DTM.com und Motorsport-Total.com an.

DTM heute live im LIVE-TICKER

Alle Qualifyings und Rennen könnt Ihr im Liveticker von SPOX verfolgen. Neben der DTM gibt es bei SPOX täglich zahlreiche Liveticker zu den Veranstaltungen aus der Welt des Sports.

DTM: So steht es in der Gesamtwertung

Rene Rast ist bereits zum zweiten Mal DTM-Champion geworden. So steht es in den einzelnen Wertungen:

Die Fahrerwertung:

Position Fahrer Punkte 1. Rene Rast 279 2. Nico Müller 223 3. Marco Wittmann 182 4. Mike Rockenfeller 145 5. Philipp Eng 144 6. Robin Frijns 139 7. Loic Duval 123 8. Jamie Green 105 9. Bruno Spengler 100 10. Jonathan Aberdein 67

Die Teamwertung:

Position Team Punkte 1. Rosberg-Audi 394 2. Abt-Audi 362 3. RMG-BMW 282 4. Phoenix-Audi 268 5. RMR-BMW 181 6. RBM-BMW 93 7. WRT 79 8. R-Motorsport Aston Martin 27 9. R-Motorsport Aston Martin 2 26

Die Herstellerwertung:

Position Hersteller Punkte 1. Audi 993 2. BMW 515 3. Aston Martin 45

DTM: Der Rennkalender 2020 im Überblick

Die DTM setzt bei ihrem Kalender 2020 auf einige Änderungen. Dabei bricht die Serie mit ihrer jahrelangen Tradition, sowohl den Saisonauftakt als auch das Finale am Hockenheimring auszutragen. Die Strecke in Baden-Württemberg ist nur noch Schauplatz der letzten Veranstaltung. Die Serie beginnt Ende April im belgischen Zolder.

Das ist der Rennkalender: