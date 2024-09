Bestes Ergebnis des Jahres: Mick Schumacher holt Austin Punkte

Der 25-Jährige belegte mit seinen Alpine-Teamkollegen Nicolas Lapierre und Matthieu Vaxiviere (beide Frankreich) im sechsten Saisonrennen der Langstrecken-WM (WEC) den neunten Rang. Es ist das bisher beste Ergebnis des Fahrergespanns in diesem Jahr. Den Sieg holten sich Ex-Formel-1-Pilot Robert Kubica (Polen), Robert Schwarzman und Yifei Ye (China) im Ferrari von AF Corse.

In der Fahrerwertung liegen Schumacher, Lapierre und Vaxiviere nun mit insgesamt drei Punkten auf einem geteilten 24. Platz. Ihren ersten Zähler hatten sie im Juli in Brasilien geholt. In zwei Wochen (15. September) geht es mit dem vorletzten Saisonevent - den sechs Stunden von Fuji/Japan - weiter. Das WEC-Finale steigt dann am 2. November mit den acht Stunden von Bahrain.

Gesamtführender ist der Duisburger Andre Lotterer (125 Punkte) von Porsche Penske Motorsport, gemeinsam mit Kevin Estre (Frankreich) und Laurens Vanthoor (Belgien). Vor 12 Jahren war Lotterer schon einmal Langstrecken-Weltmeister mit Audi geworden.