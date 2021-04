MotoGP heute live: GP von Portugal im TV, Livestream und Liveticker

Bei der MotoGP geht es heute mit dem Rennen in Portugal weiter. SPOX verrät Euch darüber, wie Ihr den Grand Prix live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

MotoGP in Portugal: Startzeit, Ort, Strecke

In der MotoGP, der Königsklasse des Motorradsports, steht am heutigen Sonntag, 18. April, das dritte Rennen an. Nach zwei Rennen in Katar findet heute der erste Grand Prix auf europäischem Boden statt - und zwar auf dem "Autodromo Internacional do Algarve" in der Nähe von Portimao in der Algarve.

Der Große Preis von Portugal wird um 14 Uhr gestartet. Die Rennstrecke ist 4,635 Kilometer lang und umfasst 15 Kurven. Die MotoGP-Piloten müssen 25 Runden fahren.

Nach den ersten beiden Saisonrennen führt der Franzose Johann Zarco (Ducati) die Gesamtwertung mit 40 Punkten an. Topfavorit Jack Miller (Ducati) aus Australien verpatze den Saisonstart und ist nur Neunter. Mit Spannung wird an diesem Wochenende das Comeback von Marc Marquez erwartet. Der sechsmalige MotoGP-Weltmeister kehrt nach neunmonatiger Verletzungspause zurück.

© getty Marc Marquez gibt in Portugal sein Comeback.

MotoGP: Fahrer und Teams

Team Fahrer Team Suzuki MotoGP Joan Mir, Alex Rins Petronas Yamaha SRT Franco Morbidelli, Valentino Rossi Repsol Honda Team Pol Espargaro, Marc Marquez Monster Energy Yamaha MotoGP Maverick Vinales, Fabio Quartararo Ducati Team Jack Miller, Francesco Bagnaia Red Bull KTM Factory Racing Miguel Oliveira, Brad Binder LCR Honda Takaaki Nakagami, Alex Marquez Tech 3 KTM Factory Racing Danilo Petrucci, Iker Lecuona Pramac Racing Johann Zarco, Jorge Martin Aprilia Racing Team Gresini Aleix Espargaro, Lorenzo Savadori Esponsorama Racing Enea Bastianini, Luca Marini

MotoGP heute live: GP von Portugal im TV und Livestream

Das Rennen kann heute bei dem österreichischen Sender ServusTV live im Free-TV angesehen werden. Diesen können deutsche Haushalte über Satellit und meist sogar über einem Kabelanschluss empfangen. ServusTV zeigt zudem die Rennen der Moto3 (Start 12.20 Uhr) und Moto2 (Start 15.30 Uhr live).

ServusTV bietet auch einen Livestream an. Diesen erreicht ihr über die Webseite des Senders. Hier entlang zum Livestream des Live-Programms von ServusTV.

Wie bereits die beiden ersten beiden Saisonrennen übertragt auch heute der Streamingdienst DAZN das Rennen live, und natürlich auch die Rennen der beiden kleineren Klassen. Freddie Schulz kommentiert, als Experte unterstützt ihn Max Neukirch.

MotoGP heute live: Portugal-GP im Liveticker von SPOX

Moto GP: Die weiteren Termine 2021