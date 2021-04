Formel E: 2. Rennen heute live im Free-TV, Livestream und Liveticker

In der Formel E findet heute in Rom das zweite Rennen des Wochenendes statt. Wie Ihr das Rennen live im TV und im Livestream verfolgen könnt, verrät Euch SPOX.

Bühne frei zum zweiten Rennen des Formel-E-Wochenendes in Rom. Nachdem gestern in der italienischen Hauptstadt bereits um den Sieg und Punkte in der Fahrer- und Teamwertung gefahren wurde, geht es heute auf dem 3,385 Kilometer langen Stadtkurs weiter. Das 2. Rennen beginnt am heutigen Sonntag, 11. April, um 13 Uhr.

Die 24 Fahrer aus zwölf Teams müssen auf dem neugestalteten Kurs mit seinen 19 Kurven das beste aus ihren Formelwagen mit Elektromotor herausholen. Leider dürfen sie wegen der weiter anhaltenden Corona-Pandemie bei ihren Bemühungen nicht von Zuschauern an der Strecke unterstützt werden.

Das heutige Rennen ist bereits das 4. Rennen der Saison. Beim Premieren-Wochenende in Riad (Saudi-Arabien) teilten sich Nick de Fries (Niederlande/(Mercedes-Benz EQ Formula E Team) und Sam Bird (Großbritannien/Panasonic Jaguar Racing) die Siege.

Formel E: Der Rennsonntag in Rom im Überblick

Datum Uhrzeit Event 11. April 2021 8 Uhr 3. Freies Training 11. April 2021 9 Uhr Qualifying 11. April 13 Uhr 2. Rennen

Formel E: 2. Rennen in Rom heute live im TV und im Livestream

Gute Nachricht für alle Motorsport-Fans! Alle Rennen der Formel E werden in diesem Jahr live im Free-TV und im Livestream übertragen. Die exklusiven Live-Übertragungsrechte hat sich dafür in Deutschland SAT.1 gesichert.

Der Privatsender startet in die heutige Übertragung des 2. Rennens mit der Sendung "Ran Racing" um 12.30 Uhr. Folgendes Personal wird von dem Rennen berichten.

Moderatoren: Andrea Kaiser, Matthias Killing

Andrea Kaiser, Matthias Killing Kommentator: Eddie Mielke

Eddie Mielke Experten: Christian Danner, Daniel Abt

SAT1.1 bietet zudem auch einen kostenlosen Livestream an. Zu diesem gelangt Ihr HIER.

Eine weitere Alternative ist der offizielle YouTube-Kanal der Formel E. Dort könnt Ihr das Rennen mit englischem Originalkommentar verfolgen.

Auch auf DAZN könnt Ihr das Rennen live verfolgen. Der Streamingdienst hat wegen einer Kooperation mit Eurosport auch Eurosport1 und Eurosport2 im Programm. Ein DAZN-Abo kostet Euch entweder 11,99 Euro pro Monat oder einmalig 119,95 Euro im Jahres-Abo. Den ersten Monat schenkt DAZN allen Neukunden. Solltet Ihr noch kurzentschlossen ein Abo abschließen, könnt Ihr das Rennen heute also kostenlos sehen.

Auch in Österreich gibt es Livebilder vom Rennen in Rom im Free-TV und im Stream - und zwar auf ORF1.

Formel E: Der Rennkalender 2021