Formel E: 1. Rennen heute live im Free-TV, Livestream und Liveticker

In der Formel E finden an diesem Wochenende in Rom die nächsten beiden Rennen statt. SPOX zeigt Euch, wie Ihr heute das 1. Rennen live im TV und im Livestream verfolgen könnt.

Sichere Dir jetzt den kostenlosen Probemonat von DAZN und sehe das 1. Rennen der Formel E in Rom live in voller Länge!

Formel E: 1. Rennen in Rom - Datum, Ort, Strecke, Infos

In der italienischen Hauptstadt Rom finden an diesem Wochenende die beiden nächsten Saisonrennen in der Formel E statt. Das 1. Rennen beginnt am heutigen Samstag, 10. April, um 10 Uhr.

In Rom wird auf einem 3,385 Kilometer langen Stadtkurs gefahren. Dieser beinhaltet 19 Kurven. Zuschauer sind an der Strecke wegen der weiter anhaltenden Corona-Pandemie nicht zugelassen.

Das Fahrerfeld der Formel E umfasst in der Saison 2021 24 Fahrer in zwölf Teams, also zwei Fahrer pro Team. Im vergangenen Jahr mussten die Formel-E-Rennen in Rom coronabedingt abgesagt werden.

Nach dem Saisonauftakt mit zwei Rennen in Riad (Saudi-Arabien) führt Nick de Vries (Mercedes-Benz EQ Formula E Team) aus den Niederlanden die Fahrerwertung mit 32 Punkten vor Sam Bird (Großbritannien/Panasonic Jaguar Racing) mit 25 Punkten an. Bester deutscher Pilot ist Rene Rast (Abt Schaeffler Audi Sport) als Achter mit 13 Punkten.

Formel E in Rom im Überblick

Datum Uhrzeit Event 10. April 2021 8 Uhr 1. Freies Training 10. April 2021 10.15 Uhr 2. Freies Training 10. April 2021 12 Uhr Qualifying 10. April 2021 16 Uhr 1. Rennen 11. April 2021 8 Uhr 3. Freies Training 11. April 2021 9 Uhr Qualifying 11. April 13 Uhr 2. Rennen

Formel E: 1. Rennen in Rom heute live im TV und im Livestream

Das 1. Rennen der Formel E in Rom wird heute live im TV und im Livestream übertragen.

Für die Übertragung im Free-TV ist Sat.1 verantwortlich. Der Privatsender überträgt in diesem Jahr alle Rennen der Formel E live. Die Übertragung beginnt heute mit der Vorberichterstattung um 15.30 Uhr. Andrea Kaiser und Matthias Killing sind als Moderatoren-Duo im Einsatz. Kommentiert wird das Rennen von Eddie Mielke, unterstützt vom Experten und Co-Kommentator Daniel Abt. Auf ran.de könnt Ihr das Rennen auch kostenlos im Livestream sehen.

Kostenpflichtig könnt Ihr das Rennen auch bei Eurosport 2 und als Livestream im Eurosport Playersehen. Eine weitere Alternative ist der offizielle Youtube-Kanal der Formel E. Dort könnt Ihr das Rennen mit englischem Originalkommentar verfolgen.

Zudem könnt Ihr das Rennen bei DAZN verfolgen. Der Streamdingdienst hat seit einigen Jahren eine Kooperation mit Eurosport und hat deshalb die beiden Eurosport-Kanäle Eurosport1 und Eurosport2 im Programm.

Auch abseits des Motorsports bietet DAZN jede Menge Live-Sport an, darunter jede Menge Fußball, US-Sport, Kampfsport, Handball und Motorsport. Das Abonnement kostet Euch lediglich 11,99 Euro im Monat oder 119,99 Euro im Jahr.

Als Neukunde könnt Ihr DAZN einen Monat lang kostenlos testen.

Noch ein Hinweis für unsere User in Österreich! In der Alpenrepublik wird das Rennen Live von ORF1 live übertragen.

Formel E: Der Rennkalender 2021