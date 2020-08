MotoGP: Grand Prix von Tschechien heute live im TV und Livestream

Am heutigen Sonntag steigt im tschechischen Brünn der Grand Prix Ceske Republiky und die Moto GP Saison geht in die vierte Runde. Wir geben euch alle Infos über das heutige Rennen und wie Ihr das Rennen live im TV und Livestream verfolgen könnt.

Sichere Dir hier den gratis Probemonat von DAZN und verfolge jede Menge Motorsport live!

Artikel und Videos zum Thema Erlebe Spitzensport live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

MotoGP: Grand Prix von Tschechien live sehen

Das Rennen auf dem tschechischen Traditionskurs ist ein fester Termin im Kalender des Motorradzirkus. Letztes Jahr triumphierte der Spanier Marc Marquez, doch in diesem Jahr wird der 27-jährige nicht in Brünn an den Start gehen können, da eine Schulter-OP ihn ausbremst. Er wird durch den Deutschen Stefan Bradl vertreten, welcher sein MotoGP Comeback feiert.

Die Motorrad Weltmeisterschaft 2020 ist beim frei empfangbaren TV-Sender ServusTV zu sehen, dort begleiten euch Christian Brugger und Alex Hofmann, die die Sessions live kommentieren, Moderatorin Andrea Schlager und Experte Gustl Auinger berichten direkt aus der Boxengasse.

Für alle Zuschauer, die keinen Zugriff auf einen Fernseher haben, ist der Livestream von ServusTV das Richtige. Hier könnt Ihr das Rennen kostenlos und live ansehen.

© imago images

MotoGP: Grand Prix von Tschechien live bei DAZN sehen

Wenn du keine Sekunde der geballten MotoGP Action verpassen willst, dann ist der Streaminganbieter DAZN perfekt für dich. Hier siehst du jedes Training, Qualifying das Warm-Up und das Rennen live. Du verpasst somit nichts an Überholmanövern und engen Kurvenlagen in der Königsklasse der Motorräder.

Hier gehts zum kostenlosen Probemonat von DAZN !

Das "Netflix des Sports" hat außerdem ein riesiges Angebot von Livesport und on demand im Programm. Bei DAZN kannst du unter anderem die NBA, MLB, NHL und NFL live sehen, außerdem ist am kommender Saison die Bundesliga mit vier Spielen pro Spieltag dabei.

Ein Abonnement bei DAZN kostet Euch entweder 11,99 Euro pro Monat oder 119,99 Euro pro Jahr (entspricht etwa zehn Euro im Monat).

MotoGP: Grand Prix von Tschechien - Der Zeitplan von Brünn im Überblick

In der vierten Runde der Motorradweltmeisterschaft steigt am 9. August 2020 das Rennen auf dem Automotodrom Brno, welcher 14 Kurven und eine Gesamtlänge von 5,403 km aufweist. An diesem Sonntag wird es für die Fahrer wie in einem Glutofen, die Temperaturen auf dem Thermometern klettern bis auf 33 Grad, was den Asphalt enorm erhitzen wird. Hier seht Ihr den Zeitplan des Rennens im Überblick:

ab 8.20 Uhr : Warm Ups aller Klassen

: Warm Ups aller Klassen ab 11.00 Uhr : Rennen aller Klassen

: Rennen aller Klassen ca 15.00 Uhr: Siegerehrung Moto GP

© imago images

MotoGP: Die letzten fünf Sieger in beim GP Tschechien