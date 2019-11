An diesem Wochenende macht die MotoGP in Malaysia Halt. SPOX verrät Euch, wann das Rennen steigt und wo Ihr es live im TV sowie im Livestream sehen könnt.

MotoGP in Malaysia: Wann findet das Rennen statt?

Am Samstag (2. November) wird die Startformation ausgefahren, am Sonntag kommt es zum Showdown in Malaysia. Das Rennen ist auf 8 Uhr deutscher Zeit angesetzt. Die Moto3 und Moto2 legen bereits in der Nacht los.

Gefahren wird auf dem Sepang International Circuit, der rund 45 Kilometer von Kuala Lumpur entfernt liegt.

MotoGP in Malaysia: Das Rennen live im TV und Livestream

Wer auf eine Übertragung im frei empfangbaren Fernsehen gehofft hat, wird leider enttäuscht. Der Streamingdienst DAZN hat die Übertragungsrechte an der MotoGP und zeigt somit alle Sessions aus Malaysia live - auch das Qualifying am Samstag. Darüber hinaus bietet der Streaminganbieter auch eine Live-Berichterstattung der Moto2 und Moto3 an.

MotoGP: Der Zeitplan von Malaysia

So verpasst Ihr keine Session von Malaysia:

Samstag:

02:00 - 02:40 Uhr: Moto3 - 3. Freies Training

02:55 - 03:35 Uhr: Moto2 - 3. Freies Training

03:50 - 04:35 Uhr: MotoGP - 3. Freies Training

05:35 - 06:15 Uhr: Moto3 - Qualifying

06:30 - 07:10 Uhr: Moto2 - Qualifying

07:25 - 07:55 Uhr: MotoGP - 4. Freies Training

08:05 - 08:45 Uhr: MotoGP - Qualifying

01:40 - 02 Uhr: Moto3 - Warm Up

02:10 - 02:30 Uhr: Moto2 - Warm Up

02:40 - 03 Uhr: MotoGP - Warm Up

05 Uhr: Moto3 - Das Rennen (17 Runden)

06:20 Uhr: Moto2 - Das Rennen (18 Runden)

08 Uhr: MotoGP - Das Rennen (20 Runden)

MotoGP: Stand der Gesamtwertung

Marc Marquez ist bereits Weltmeister. Der Spanier hat sich einen uneinholbaren Vorsprung erfahren. In der Teamwertung ist hingegen noch alles offen. Nach dem Rennen in Malaysia kommt es im spanischen Valencia zum Saisonfinale.

Fahrerwertung:

Pos. Fahrer Pkt. 1. Marc Marquez 375 2. Andrea Dovizioso 240 3. Alex Rins 183 4. Maverick Vinales 176 5. Danilo Petrucci 169 6. Fabio Quartararo 163 7. Valentino Rossi 153 8. Jack Miller 141 9. Cal Crutchlow 133 10. Franco Morbidelli 105

Teamwertung:

Pos. Team Pkt. 1. Ducati 409 2. Honda 408 3. Yamaha 329 4. Petronas Yamaha 268 5. Suzuki 264 6. LCR 210 7. Pramac 191 8. KTM 118 9. Aprilia 96 10. Tech 3 41 11. Avintia 25

Herstellerwertung