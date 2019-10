Moto GP in Malaysia: Training heute live im TV und Livestream

Die Moto GP macht Halt in Malaysia. Heute stehen die ersten Trainingssessions an. Was Ihr alles dazu wissen müsst und wo Ihr die Moto GP im TV und Livestream verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier bei SPOX.

Sichere Dir jetzt deinen kostenlosen Probemonat und sehe die MotoGP umsonst!

Artikel und Videos zum Thema Erlebe Spitzensport live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Moto GP: Der GP von Malaysia

Die Moto GP macht in Malaysia vom 1. bis 3. November Halt. Austragungsort ist der Sepang International Circuit.

© getty

Moto GP: Der Zeitplan für den GP von Malaysia

Das ist der Zeitplan für das Wochenende:

Freitag:

02:00 - 02:40 Uhr: Moto3 - 1. Freies Training

02:55 - 03:35 Uhr: Moto2 - 1. Freies Training

03:50 - 04:35 Uhr: MotoGP - 1. Freies Training

06:15 - 06:55 Uhr: Moto3 - 2. Freies Training

07:10 - 07:50 Uhr: Moto2 - 2. Freies Training

08:05 - 08:50 Uhr: MotoGP - 2. Freies Training

02:00 - 02:40 Uhr: Moto3 - 1. Freies Training 02:55 - 03:35 Uhr: Moto2 - 1. Freies Training 03:50 - 04:35 Uhr: - 1. Freies Training 06:15 - 06:55 Uhr: Moto3 - 2. Freies Training 07:10 - 07:50 Uhr: Moto2 - 2. Freies Training 08:05 - 08:50 Uhr: - 2. Freies Training Samstag:

02:00 - 02:40 Uhr: Moto3 - 3. Freies Training

02:55 - 03:35 Uhr: Moto2 - 3. Freies Training

03:50 - 04:35 Uhr: MotoGP - 3. Freies Training

05:35 - 06:15 Uhr: Moto3 - Qualifying

06:30 - 07:10 Uhr: Moto2 - Qualifying

07:25 - 07:55 Uhr: MotoGP - 4. Freies Training

08:05 - 08:45 Uhr: MotoGP - Qualifying

02:00 - 02:40 Uhr: Moto3 - 3. Freies Training 02:55 - 03:35 Uhr: Moto2 - 3. Freies Training 03:50 - 04:35 Uhr: - 3. Freies Training 05:35 - 06:15 Uhr: Moto3 - Qualifying 06:30 - 07:10 Uhr: Moto2 - Qualifying 07:25 - 07:55 Uhr: - 4. Freies Training 08:05 - 08:45 Uhr: - Qualifying Sonntag:

01:40 - 02 Uhr: Moto3 - Warm Up

02:10 - 02:30 Uhr: Moto2 - Warm Up

02:40 - 03 Uhr: MotoGP - Warm Up

05 Uhr: Moto3 - Das Rennen (17 Runden)

06:20 Uhr: Moto2 - Das Rennen (18 Runden)

08 Uhr: MotoGP - Das Rennen (20 Runden)

Moto GP heute live im TV und Livestream

Die gesamte Saison der Moto GP könnt Ihr beim Streamigndienst DAZN sehen. DAZN überträgt jede Session live und in Farbe. Darüber hinaus zeigt DAZN auch alle anderen Rennen der Moto2 und Moto3.

Neben der MotoGP hat DAZN unter anderem die Bundesliga, UEFA Champions League, UEFA Europa League, Serie A, LaLiga und Ligue 1 im Programm. Neben dem vielfältigen Fußballangebot zeigt der Streamingdienst andere Sportarten wie Tennis, Boxen, MMA, Darts, Basketball oder American Football.

DAZN kostet im Monat lediglich 11,99 Euro. Ihr könnt aber auch ein Jahresabo für 119,99 Euro abschließen.

Moto GP: So steht es in der Gesamtwertung

Marc Marquez hat sich in der Fahrerwertung bereits den WM-Titel gesichert. Dagegen ist es in der Teamwertung noch ein Kopf-an-Kopf-Rennen.

Fahrerwertung:

Pos. Fahrer Pkt. 1. Marc Marquez 375 2. Andrea Dovizioso 240 3. Alex Rins 183 4. Maverick Vinales 176 5. Danilo Petrucci 169 6. Fabio Quartararo 163 7. Valentino Rossi 153 8. Jack Miller 141 9. Cal Crutchlow 133 10. Franco Morbidelli 105

Teamwertung:

Pos. Team Pkt. 1. Ducati 409 2. Honda 408 3. Yamaha 329 4. Petronas Yamaha 268 5. Suzuki 264 6. LCR 210 7. Pramac 191 8. KTM 118 9. Aprilia 96 10. Tech 3 41 11. Avintia 25

Herstellerwertung