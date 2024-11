New York City Marathon heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt den Wettlauf im TV und Livestream?

Am 3. November findet heute eines der größten und bedeutendsten Laufereignisse der Welt statt: der New York Marathon. Dieser Wettlauf gehört neben Tokio, Boston, London, Chicago und Berlin zu den "World Marathon Majors". Am heutigen Sonntag wird in New York das letzte Rennen der berühmten "Big Six" ausgetragen.

In seiner 53. Auflage beginnt dieser prestigeträchtige Wettlauf um 8 Uhr Ortszeit, was in Deutschland 14 Uhr entspricht.