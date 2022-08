Leichtathletik EM in München heute live: Zeitplan, Disziplinen, Übertragung im TV und Livestream, Liveticker

In der Woche vom 15. bis 21. August 2022 treten die besten Athleten des Kontinents bei der Leichtathletik-EM in München an. Alle Infos zum Zeitplan und den Disziplinen sowie zur Übertragung der Wettkämpfe im TV, Livestream und Liveticker erhaltet Ihr hier bei SPOX.

Nach 2002 ist München vom 15. bis 21. August 2022 zum zweiten Mal Austragungsort der Leichtathletik-Europameisterschaften. Für eine Woche also kämpfen die besten Athletinnen und Athleten Europas um Medaillen bei den wichtigsten Wettbewerben des Kontinents.

Die 25. Ausgabe der Leichtathletik-EM ist dabei Teil der European Championships, die insgesamt neun Sportarten (zwölf Disziplinen) miteinander vereinen. Ingesamt sind an den sieben Wettkampftagen 50 Medaillenentscheidungen geplant, es werden mehr als 1500 teilnehmende Sportlerinnen und Sportler in Bayerns Landeshauptstadt erwartet.

Alle Entscheidungen fallen im altehrwürdigen Olympiastadion, früher Heimstätte des FC Bayern München und heute Veranstaltungsort für verschiedene Sportevents - zudem werden auch die umliegenden Gegebenheiten mit dem Olympiasee und der Olympiahalle regelmäßig genutzt.

Alle Fans erwartet in der Wettkampfwoche ein knackiges Programm. Um am jedem Wettkampftag den Überblick zu behalten, bekommt Ihr hier alle Infos zum Zeitplan, den Disziplinen sowie den Möglichkeiten der Mitverfolgung der Entscheidungen.

Leichtathletik EM in München heute live: Zeitplan und Disziplinen

Am heutigen Montag, den 15. August 2022 erwartet alle Fans mit dem ersten Wettkampftag der Startschuss für die Leichtatheltik-EM in München. Medaillenentscheidungen fallen heute in fünf Disziplinen. Welche Wettkämpfe heute zu welcher Zeit stattfinden, könnt Ihr in der nachfolgenden Tabelle nachvollziehen.

Leichtathletik EM in München heute live: Das Programm am 15.08.2022

Disziplin Beginn Wettkämpfe Kugelstoßen 10:00 Uhr Qualifikation (Männer & Frauen), Finale (M & F) Zehnkampf 10:05 Uhr 1. Finaltag (M & F) Stabhochsprung 10:25 Uhr Qualifikation (F) Marathon 10:30 Uhr Finale (M & F) 100m 10:40 Uhr Vorläufe (M & F) Diskus 18:15 Uhr Qualifikation (F) 400m 19:00 Uhr Vorläufe (M & F) Dreisprung 20:05 Uhr Qualifikation (M) 1500m 20:15 Uhr Vorläufe (M) 10000m 21:48 Uhr Finale (F)

Den gesamten Zeitplan der Europameisterschaft in München könnt Ihr hier einsehen.

© getty Nach Corona-Infektion geht Malaika Mihambo bei der Leichtathletik-EM als Medaillenhoffnung an den Start.

Leichtathletik EM in München heute live: Übertragung im TV und Livestream

Wie auch die übrigen Wettbewerbe der European Championships sind die öffentlich rechtlichen Sender ARD und ZDF im großen Stil für die Übertragung der Events verantwortlich. Die beiden Kanäle wechseln sich täglich mit der Übertragung ab, am ersten Wettkampftag ist das ZDF für die Live-Bilder verantwortlich. Besonders die wichtigsten Entscheidungen am Abend verpasst Ihr dabei auf keinen Fall.

Auch in den jeweiligen Mediatheken sowie unter sportschau.de und sportstudio.de könnt Ihr live dabei sein.

Es begrüßen Euch immer die gleichen Kommentatoren- bzw. Moderatorenteams. Das sind die folgenden:

ARD:

Kommentatoren: Ralf Scholt, Willi Hark und Tim Tonder (Livestream)

Moderator: Claus Lufen

ZDF:

Kommentatoren: Peter Leissl, Marc Windgassen und Fabian Meseberg

Moderator: Norbert König

Leichtathletik EM in München heute live: Übertragung in TV und Livestream im Überblick

Wettkampftag Datum Übertragender Sender 1 15.08.2022 ZDF 2 16.08.2022 ARD 3 17.08.2022 ZDF 4 18.08.2022 ARD 5 19.08.2022 ZDF 6 20.08.2022 ARD 7 21.08.2022 ZDF

Leichtathletik EM in München heute live: Der Liveticker

Wer keine Möglichkeit hat, die Entscheidungen der EM im TV oder Livestream zu verfolgen, kann ohne Probleme auf den SPOX-Liveticker zurückgreifen. Hier kommt Ihr direkt dorthin.