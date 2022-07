Leichtathletik-WM: Weltrekord über 200 Meter knapp verpasst: Shericka Jackson gewinnt Gold mit Fabelzeit

Die Jamaikanerin Shericka Jackson ist zum WM-Titel über 200 m gestürmt und hat am Weltrekord der legendären Florence-Griffith Joyner gekratzt. Die 28-Jährige siegte in Eugene in 21,45 Sekunden und blieb mit der zweitbesten je erzielten Zeit nur elf Hundertstel über der 34 Jahre alten Bestmarke der 1998 verstorbenen US-Amerikanerin.

Hinter Jackson holte 100-m-Weltmeisterin Sherry-Ann Fraser-Pryce in 21,81 Silber und verpasste damit das WM-Double. Dieses hatte zuletzt sie selbst 2013 erreicht. Jackson war im 100-m-Finale Zweite geworden. Bronze holte am Donnerstag die britische Titelverteidigerin Dinah Asher-Smith (22,01). Olympiasiegerin Elaine Thompson-Herah (Jamaika) wurde nur Siebte (22,39).

Jessica-Bianca Wessolly (Mannheim) war im Halbfinale, Sophia Junk (LG Rhein-Wied) im Vorlauf ausgeschieden.