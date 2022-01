Sprinter Lendore bei Autounfall tödlich verunglückt

Die Leichtathletik trauert um Deon Lendore: Der 400-m-Sprinter aus Trinidad und Tobago ist im Alter von 29 Jahren verstorben.

Das bestätigte der Leichtathletik-Weltverband World Athletics am Dienstag. Laut eines Berichts des Guardian ist Lendore, der 2012 in London mit der 4x400-m-Staffel Bronze gewann und 2015 Vizeweltmeister wurde, bei einem Autounfall in Texas ums Leben gekommen.

Lendore nahm 2016 in Rio und zuletzt in Tokio, als es er ins Halbfinale schaffte, an Olympischen Spielen teil.

"Worte können unsere Trauer über den verheerenden und vorzeitigen Verlust nicht angemessen ausdrücken", heißt es in einer Stellungnahme des Olympischen Komitees von Trinidad und Tobago.