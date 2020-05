Leichtathletik: Weitsprung-Weltmeisterin Mihambo trainiert künftig bei Carl Lewis

Weitsprung-Weltmeisterin Malaika Mihambo trainiert künftig beim neunmaligen Olympiasieger Carl Lewis. Das bestätigte die 26-Jährige der Bild am Sonntag.

"Ich habe das Gefühl, dass jetzt genau der richtige Zeitpunkt für einen solchen großen Schritt ist", sagte die 7,30-m-Springerin.

Mihambo hatte den 58 Jahre alten US-Star vor einigen Wochen bei einem Online-Termin kennengelernt. Zudem wird Leroy Burrell ihr neuer Sprinttrainer. "Ich kann sehr viel von ihnen lernen, da sie den gleichen Weg gegangen sind, das ist unersetzlich. Nur wer diesen Weg beschritten hat, kann ihn auch lehren", sagte sie.

Lewis hatte zwischen 1984 und 1996 insgesamt neunmal Gold bei Olympischen Spielen gewonnen, darunter auch über die 100 und 200 m. Bei der WM 1991 in Tokio war Lewis in einem spektakulären Weitsprung-Finale 8,91 m gesprungen - diese Weite reichte aber nur zu Silber, weil Mike Powell den bis heute gültigen Weltrekord von 8,95 m nachlegte.

Mihambo wird für die Zusammenarbeit wahrscheinlich ab August ihren Trainingsmittelpunkt in die USA verlegen. "Ich kann viele neue Dinge lernen, auch in einem neuen Land mit neuen Menschen. Darauf freue ich mich. Ich liebe zum Beispiel Sprachen und kann dort auch an meinem Spanisch arbeiten. In Houston, wo ich trainieren und leben werde, wohnen etwa 40 Prozent Spanisch sprechende Menschen", sagte sie.