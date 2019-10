Leichtathletik-WM: Klosterhalfens Boss Alberto Salazar wegen Dopingverstößen gesperrt

Der Angriff von Konstanze Klosterhalfen auf eine WM-Medaille wird von einer Doping-Affäre überschattet. Alberto Salazar, ihr "Chef" beim Nike Oregon Project, wurde für vier Jahre gesperrt.

Als Konstanze Klosterhalfen am Dienstagmorgen im Marriott-Marquis-Hotel in Doha aufwachte, war ihre Welt nicht mehr in Ordnung. In der Nacht hatten sich die Nachrichten überschlagen.

Alberto Salazar, ihr umstrittener "Chef" beim Nike Oregon Project, wurde wegen Dopingverstößen für vier Jahre gesperrt. Ausgerechnet einen Tag vor Klosterhalfens erstem Rennen. Auf der WM-Mission des deutschen Lauf-Shootingstars liegt jetzt ein Schatten.

"Natürlich waren wir von der Meldung auch überrascht und schockiert", teilte Klosterhalfens Management dem SID mit. Die 22-Jährige, die in Katar auf eine Medaille hofft, sei von dem Fall aber nicht direkt betroffen. Für die Leverkusenerin ändere sich "nichts, weil sie bei Pete Julien trainiert".

Klosterhalfen habe sich "nichts zuschulden kommen lassen und wird es auch nicht tun. Sie lehnt Doping komplett ab. Nach der Saison werden wir uns aber zusammensetzen und das aufarbeiten."

Salazar genießt einen zweifelhaften Ruf

Salazar genießt schon lange einen zweifelhaften Ruf, über Jahre hatte die US-Anti-Doping-Behörde USADA gegen den Trainer-Guru ermittelt. Kronzeugen sagten gegen den 61-Jährigen aus, der unter anderem Stars wie Mo Farah zu Olympiasiegen führte.

Das Ergebnis: Salazar habe mit verbotenen Infusionen gearbeitet, mit Testosteron gehandelt und versucht, Dopingkontrollen zu manipulieren.

"Das Oregon Project hat niemals Doping geduldet und wird es niemals dulden. Ich werde Einspruch einlegen und nach vorne blicken", sagte Salazar, Trainer der neuen 10.000-m-Weltmeisterin Sifan Hassan (Niederlande). Der Weltverband IAAF entzog ihm die WM-Akkreditierung.

Klosterhalfen nun noch mehr unter Druck

Auch wenn Klosterhalfen nicht direkt bei Salazar trainiert, der Fall setzt sie noch einmal mehr unter Druck. Schon seit ihrem Wechsel in die USA im November 2018 begleiten das "German Wunderkind" unangenehme Fragen, seit April gehört sie auch offiziell dem Nike Oregon Project an. Dem aufkommenden Misstrauen war sie bisher stets offensiv-verständnisvoll begegnet.

"Wer negativ darüber redet, soll sich vor Ort ein eigenes Bild machen", sagte Klosterhalfen, die im Jahr 2019 bisher sechs deutsche Rekorde aufstellte, zuletzt und verwies auf optimales und innovatives Training und beste Bedingungen für die Athleten: "Oregon war ein wichtiger Schritt, ein Glücksfall für mich."

Leichtathletik-WM in Doha: Das fühlt sich alles so falsch an! © getty 1/21 Die Leichtathletik-WM in Doha ist zum K*****! Sagten auch? Leeres Stadion, unzumutbare Bedingungen, ökologischer Wahnsinn - die Kritik am Großereignis in der Wüste ist groß und berechtigt. Gucken wir mal ... © flopumuc/getty 2/21 Berechtigte Frage, lieber Flopumuc. Manche munkeln sogar, es könnte irgendwann eine Fußball-WM in Katar geben. Undenkbar eigentlich ... © getty 3/21 Die Lackfrage muss man natürlich an Sir Sebastian Coe richten. Der ist schließlich IAAF-Chef. Aber erst mal abwarten, bis er und IOC-Boss Thomas Bach fertiggefeixt haben. © getty 4/21 Das 100-m-Finale der Männer ist immer ein Highlight einer WM, vielleicht sogar der Höhepunkt schlechthin. In Doha vor leeren Rängen kommt beim Kampf der Raketenmänner nicht gerade Karnevalsatmosphäre auf. © getty 5/21 Christian Coleman gewinnt in brillanten 9,76 Sekunden gefolgt von Titelverteidiger Justin Gatlin. © getty 6/21 So recht will man sich mit dem neuen Weltmeister nicht freuen. Der verpasst in schöner Regelmäßigkeit Dopingtests, was aber ohne Konsequenzen blieb. Warum? Zu viel Lack wahrscheinlich. © dirk_adam/getty 7/21 In der Tat ist das vollkommener Irrsinn. Ganz schön gemein, dass man sich einen hoffnungslosen Naivling schimpfen lassen muss, wenn man an den Umweltaspekt erinnert. © getty 8/21 Wer nicht im klimatisierten Stadion unterwegs ist, muss spät nachts draußen ran. Schon mal was Traurigeres gesehen als diese Szene vom Frauen-Marathon? © getty 9/21 Trotz später Stunde sind die LangstrecklerInnen hohen Temperaturen und einer fiesen Luftfeuchtigkeit ausgesetzt. Reihenweise fallen sie um wie die Fliegen. © getty 10/21 Das sieht dann irgendwie aus wie Szenen aus einem Katastrophengebiet und nicht wie ein sportliches Großereignis. © annewill/getty 11/21 Doch damit nicht genug, denn solches Geschehen will man natürlich am liebsten vertuschen. Und genau deshalb gibt's jetzt noch ein paar Kollaps-Impressionen. © getty 12/21 Hier liegt eine Teilnehmerin am Marathon. © getty 13/21 Hier sehen wir einen ukrainischen Geher (50 km), der diese WM vermutlich nicht in allerbester Erinnerung behalten wird. Wir hoffen, dass er inzwischen wieder wohlauf ist. © getty 14/21 Zurück im Stadion, wo die Stimmung mal wieder einen Siedepunkt erreicht hat. © getty 15/21 Alina Reh geht es übrigens wieder ganz gut. Sie hatte wegen plötzlicher Bauchkrämpfe im 10.000-Meter-Finale aufgeben müssen. Die Hitze sei es nicht gewesen, doch der "Wechsel von heiß zu kalt" könnte ihr nicht bekommen sein. © Kizito5/getty 16/21 Dieser User bringt noch einen tollen Aspekt der WM zur Sprache. Die Kameras im Startblock, die ganz merkwürdige Perspektiven auf die Läufer liefern. #sexismus #spanner #sabbersabber © imago images 17/21 Gina Lückenkemper z.B. ist nicht amused: "Ich finde diese Kamera nicht so geil, da sie nach oben geht. Da war bestimmt keine Frau an der Entwicklung beteiligt, weil man in den knappen Sachen drübersteigen muss." Wer könnte sowas denn dann geil finden? © itsmemeyer/getty 18/21 Gut beobachtet! © garstigesWeib/getty 19/21 Ach was, da sind doch überall Energiesparlampen im Einsatz. © Tommoriarty16/getty 20/21 Der Songwriter und Aktivist Tom Moriarty bringt es auf den Punkt: "Wenn ihr wissen wollt, wie globaler Ultrakapitalismus aussieht, braucht ihr euch nur die Leichtathletik-Weltmeisterschaft in Doha anzusehen." © getty 21/21 Recht hat er, denn an die Athleten, an Fans und Liebhaber des Sports, an die Umwelt oder irgendwas Vernünftiges hat wieder keiner gedacht. Abschließende Frage: Was gibt's da zu lachen?

DLV reagiert zurückhaltend

Der Deutschen Leichtathletik-Verband(DLV), der sich als Vorreiter im Anti-Doping-Kampf sieht, reagierte erst einmal zurückhaltend auf die Affäre. "Zum jetzigen Zeitpunkt haben wir noch zu wenige Informationen, um die Suspendierung von Alberto Salazar einordnen zu können", sagte Präsident Jürgen Kessing und betonte, dass Klosterhalfen "in Portland bei Coach Pete Julien" trainiert.

Der 62-Jährige verwies zudem darauf, dass Klosterhalfen "dem deutschen und internationalen Anti-Doping-Kontroll-System unterliegt. Trotz intensiver Kontrollen gab es bei ihr keine Beanstandungen und sie lehnt jede unerlaubte Methode ab."

Ob Klosterhalfen, für viele Experten das womöglich größte nicht in Afrika geborene Lauf-Talent der Geschichte, in Katar den Salazar-Wirbel hinter sich lassen kann, wird sich am Mittwoch zeigen. Mit ziemlicher Sicherheit steht sie dann bei den Vorläufen über 5000 m (17.25 Uhr MESZ) an der Startlinie, da sich Hassan für die 1500 m entschieden hat.

"Ich will einfach gut laufen und werde alles geben", hatte Klosterhalfen vor der WM gesagt. Aber da war ihre Welt noch in Ordnung.