Leichtathletik-WM heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen

Auch heute geht es bei der Leichtathletik-WM in Doha zur Sache. Wie Ihr alle Entscheidungen live im TV, Livestream oder Liveticker verfolgt, erfahrt Ihr von SPOX.

Unter anderem stehen heute die Entscheidungen im Hammerwurf der Männer und den 200m der Frauen an.

Leichtathletik-WM: Diese Entscheidungen stehen heute an

In drei Wettbewerben werden heute Medaillen vergeben, wie immer stehen diese am Abend deutscher Zeit an.

Disziplin Mänenr/Frauen Uhrzeit Hammerwurf Männer 20.40 Uhr 200 m Frauen 21.35 Uhr 100 m Hürden Männer 22 Uhr

Leichtathletik-WM heute LIVE im TV und Livestream

Wie immer gibt's die Leichtathletik-WM komplett im Free-TV. Die öffentlich-rechtlichen Sender wechseln sich, ähnlich wie bei einer Fußball-WM, mit den Übertragungen ab. Heute berichtet das ZDF ab 15.05 Uhr live von den Geschehnissen aus Doha.

Mit dabei für das ZDF sind Peter Leissl und Marc Windgassen, die jeweils als Reporter im Einsatz sind und unter anderem Interviews mit den Sportlern führen. Als Moderator der Sendung ist heute Norbert König am Start.

Einen Livestream findet Ihr auf ZDF.de.

Weltrekordentwicklung im 100-Meter-Lauf: Die schnellsten Männer aller Zeiten © getty 1/15 Der Champion im 100-Meter-Lauf ist stets der König der Sprinter. SPOX blickt auf die Meilensteine der Weltrekordentwicklung der schnellsten Männer der Welt zurück. © getty 2/15 Der erste Weltrekord über 100 Meter wurde vor 107 Jahren festgehalten. Am 6. Juli 1912 benötigte der US-Amerikaner Donald Lippincott in Stockholm für die Königsdisziplin der Sprinter 10,6 Sekunden. © getty 3/15 Der erste ganz große Name taucht in der Weltrekordliste 1936 auf. Der US-Amerikaner Jesse Owens, der Held der Olympischen Spiele von Berlin, löste im Juni 1936 in Chicago in 10,2 Sekunden den Japaner Takayoshi Yoshioka (10,3) ab. © imago images 4/15 Owens' Weltrekord hielt 20 Jahre. Allerdings gelang es in dieser Zeit gleich mehreren Sprintern, die 100 Meter ebenfalls in 10,2 Sekunden zurückzulegen. Unter anderem schaffte dies der Deutsche Heinz Fütterer (Bild) im Oktober 1954 in Yokohama. © getty 5/15 Willie Williams (USA) knackte den Owens-Rekord in 10,01 Sekunden im August 1956 in Berlin. Knapp vier Jahre später, im Juni 1960 in Zürich, unterbot der Deutsche Armin Hary (Bild) den Rekord - 100 Meter in exakt 10 Sekunden! © imago images 6/15 Harys Bestmarke hielt acht Jahre. Im Juni 1968 (Sacramento) und im Oktober 1968 (Mexico City) sprintete Jim Hines (USA) die 100 Meter als erster Mensch überhaupt in mittlerweile elektronisch gestoppten unter zehn Sekunden (9,95). © getty 7/15 Nachdem Calvin Smith (USA/9,93 Sekunden) im Juli 1983 in Colorado Springs den Weltrekord an sich gerissen hatte, schlug 1987 Ben Johnson (Bild) aus Kanada wie eine Bombe in der Welt der Sprinter ein. © getty 8/15 Bei der WM in Rom 1987 flitzte er die 100 Meter in einer fabelhaften Zeit von 9,83 Sekunden. Bei Olympia 1988 in Seoul unterbot Johnson diese Marke sogar noch einmal - 9,79 Sekunden! © imago images 9/15 Wenige Tage nach seinem "Jahrhundertlauf" folgte der Skandal. Johnson wurde des Dopings überführt, seine Rekorde tauchen deshalb in keiner offiziellen Liste auf. © getty 10/15 Der Weltrekord von Smith wurde schließlich im September 1988 in Seoul von Carl Lewis (Bild) gebrochen. Der US-Amerikaner benötigte 9,92 Sekunden. © getty 11/15 Leroy Burrell (USA, Bild) knöpfte Lewis im Juni 1991 in New York den Rekord ab. Lewis konterte nur zwei Monate später in Tokio (9,86). Burrell blieb dran und holte sich drei Jahre später, im Juli 1994 in Lausanne, den Weltrekord in 9,85 Sekunden zurück. © getty 12/15 Donovan Bailey (Bild) in 9,84 Sekunden (CAN, Juli 1996 in Atlanta) und Maurice Greene in 9,79 Sekunden (USA, Juni 1999 in Athen) brachen den Weltrekord, ehe sechs Jahre später die Dominanz der Jamaikaner begann. © getty 13/15 Asafa Powell hieß der erste Super-Sprinter aus der Karibik. Im Juni 2005 (Athen), im Juni 2006 (Gateshead) und im August 2006 (Zürich) lief er die 100 Meter jeweils in 9,77 Sekunden. Im September 2007 verbesserte er seinen eigenen Rekord in Rieti (9,74). © getty 14/15 Dann betrat Usain Bolt die große Bühne. Der Jamaikaner aus Sherwood Content stellte im Mai 2008 in New York City (9,72 Sekunden) und im August 2008 bei Olympia in Peking (9,69 Sekunden) Weltrekorde auf. © getty 15/15 Am 16. August 2009 folgte bei der WM im Olympiastadion in Berlin der ganz große "Blitzeinschlag". Bolt stellte in magischen 9,58 Sekunden den bis heute gültigen Weltrekord über 100 Meter auf. Ein Rekord für die Ewigkeit?

Die Leichtathletik-WM in Liveticker

Auch SPOX berichtet von der Leichtathletik-WM und bietet Euch unter anderem einen Liveticker zu allen Wettkämpfen an.

Leichtathletik-WM: Austragungsort und Termin

Trotz vieler Kritik auch im Vorfeld der WM finden die Wettkämpfe in der katarischen Hauptstadt Doha statt. Austragungsort ist das Khalifa International Stadium mit knapp 50.000 Zuschauerkapazität.

Gestartet ist die Leichtathletik-WM am 27. September, der letzte Wettkampf wird am kommenden Sonntag, dem 6. Oktober ausgetragen. Dieser Zeitraum liegt weit außerhalb der eigentlichen Saison für die Athleten, der eigentliche Termin musste aber wegen der klimatischen Bedingungen in Doha verschoben werden.

© getty

Deutsche Medaillen bei der Leichtathletik-WM

Bisher gab es nur eine Medaille für die deutschen Teilnehmer, Felicitas Kraus gewann beim 3.000-Meter-Hindernislauf Bronze.

"Ich bin mega glücklich und stolz, hier die erste Medaille für Deutschland geholt zu haben", sagte die 27-Jährige kurz nach dem Rennen. "Ich habe im ersten Moment gedacht, das ist nicht mein Tag, aber dann wurde ich lockerer."

Zuvor war die Frankfurterin ein taktisch herausragendes Rennen gelaufen und hatte sich dank der clever eingeteilten Energie in der letzten Runde noch vom achten auf den dritten Rang vorgeschoben. Bereits 2015 in Peking gelang ihr der Gewinn der Bronzemedaille.

Leichtathletik-WM: Medaillenspiegel