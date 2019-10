Leichathletik-WM in Doha: Tag 9 heute live im TV, Livestream und Liveticker

Die Leichtathletik-WM neigt sich dem Ende zu. Am letzten Wochenende stehen aber noch einige hochkarätige Wettbewerbe in Doha an. Hier gibt es alle Informationen zu den Entscheidungen sowie der Übertragung im TV und Livestream.

Aus deutscher Sicht ist vor allem das Finale über die 5000 Meter der Frauen interessant. Kann Konstanze Klosterhalfen zu einer Medaille laufen? Am Nachmittag treten dann die Speerwerfer in Aktion. Die Qualifikation sollte für Thomas Röhler, Johannes Vetter und Andreas Hofmann jedoch nur Formsache sein.

Leichtathletik-WM, Tag 9: Der heutige Zeitplan

Datum Disziplin Zeit Sa., 05.10.19 Speerwurf Männer 15.30 Uhr Qualifikationsgruppe A 100 Meter Hürden Frauen 16.15 Uhr Vorläufe Weitsprung Frauen 16.50 Uhr Qualifikation Speerwurf Männer 17 Uhr Qualifikationsgruppe B 4x400-Meter-Staffel Frauen 18.55 Uhr Vorläufe Kugelstoßen Männer 19.05 Uhr ENTSCHEIDUNG 4x400-Meter-Staffel Männer 19.25 Uhr Vorläufe Dreisprung Frauen 19.35 Uhr ENTSCHEIDUNG 1.500 Meter Frauen 19.55 Uhr ENTSCHEIDUNG 5.000 Meter Frauen 20.25 Uhr ENTSCHEIDUNG 4x100 Meter Frauen 21.05 Uhr ENTSCHEIDUNG 4x100 Meter Männer 21.15 Uhr ENTSCHEIDUNG Marathon Männer 22.59 Uhr ENTSCHEIDUNG

Leichtathletik-WM heute live im TV und Livestream

Sowohl die ARD als auch das ZDF begleiten die Leichtahtletik WM aus Doha live. Dabei wechseln sich die Sender Tag für Tag für die Berichterstattung ab. Am Samstag ist die ARD zum letzten Mal an der Reihe. Dieses Personal ist für die ARD in Doha im Einsatz:

Moderator: Claus Lufen

Claus Lufen Reporter: Wilfried Hark, Ralf Scholt

Wilfried Hark, Ralf Scholt Experte: Frank Busemann

Im TV-Programm hat die Leichathletik-Übertragung zwei Slots erhalten. So laufen im Ersten von 17 Uhr bis 17:55 Uhr und von 20:15 Uhr bis 21:45 Uhr die Wettbewerbe live.

Mithilfe des Livestream-Angebots der ARD könnt Ihr jedoch alle Vorläufe, Qualifikationen ab 15.25 Uhr mitverfolgen. Ab 22.55 Uhr findet ihr dort auch einen Livestream zum Marathon der Männer. Hier geht's zum Livestream-Angebot.

Leichtathletik-WM: Tag 9 heute im LIVE-TICKER

Ihr wollte keine Entscheidung verpassen, könnt die WM aber nicht sehen? Kein Problem. Auf SPOX bieten wir Euch an allen Tagen mitsamt allen Disziplinen einen umfassenden Liveticker an. Hier geht es zum Liveticker für Tag 9.

Leichtathletik-WM in Doha: Das fühlt sich alles so falsch an! © getty 1/23 Die Leichtathletik-WM in Doha ist zum K*****! Sagten auch? Leeres Stadion, unzumutbare Bedingungen, ökologischer Wahnsinn - die Kritik am Großereignis in der Wüste ist groß und berechtigt. Gucken wir mal ... © flopumuc/getty 2/23 Berechtigte Frage, lieber Flopumuc. Manche munkeln sogar, es könnte irgendwann eine Fußball-WM in Katar geben. Undenkbar eigentlich ... © getty 3/23 Die Lackfrage muss man natürlich an Sir Sebastian Coe richten. Der ist schließlich IAAF-Chef. Aber erst mal abwarten, bis er und IOC-Boss Thomas Bach fertiggefeixt haben. © getty 4/23 Das 100-m-Finale der Männer ist immer ein Highlight einer WM, vielleicht sogar der Höhepunkt schlechthin. In Doha vor leeren Rängen kommt beim Kampf der Raketenmänner nicht gerade Karnevalsatmosphäre auf. © getty 5/23 Christian Coleman gewinnt in brillanten 9,76 Sekunden gefolgt von Titelverteidiger Justin Gatlin. © getty 6/23 So recht will man sich mit dem neuen Weltmeister nicht freuen. Der verpasst in schöner Regelmäßigkeit Dopingtests, was aber ohne Konsequenzen blieb. Warum? Zu viel Lack wahrscheinlich. © dirk_adam/getty 7/23 In der Tat ist das vollkommener Irrsinn. Ganz schön gemein, dass man sich einen hoffnungslosen Naivling schimpfen lassen muss, wenn man an den Umweltaspekt erinnert. © getty 8/23 Wer nicht im klimatisierten Stadion unterwegs ist, muss spät nachts draußen ran. Schon mal was Traurigeres gesehen als diese Szene vom Frauen-Marathon? © getty 9/23 Trotz später Stunde sind die LangstrecklerInnen hohen Temperaturen und einer fiesen Luftfeuchtigkeit ausgesetzt. Reihenweise fallen sie um wie die Fliegen. © getty 10/23 Das sieht dann irgendwie aus wie Szenen aus einem Katastrophengebiet und nicht wie ein sportliches Großereignis. © annewill/getty 11/23 Doch damit nicht genug, denn solches Geschehen will man natürlich am liebsten vertuschen. Und genau deshalb gibt's jetzt noch ein paar Kollaps-Impressionen. © getty 12/23 Hier liegt eine Teilnehmerin am Marathon. © getty 13/23 Hier sehen wir einen ukrainischen Geher (50 km), der diese WM vermutlich nicht in allerbester Erinnerung behalten wird. Wir hoffen, dass er inzwischen wieder wohlauf ist. © getty 14/23 Alina Reh geht es übrigens wieder ganz gut. Sie hatte wegen plötzlicher Bauchkrämpfe im 10.000-Meter-Finale aufgeben müssen. Die Hitze sei es nicht gewesen, doch der "Wechsel von heiß zu kalt" könnte ihr nicht bekommen sein. © Kizito5/getty 15/23 Dieser User bringt noch einen tollen Aspekt der WM zur Sprache. Die Kameras im Startblock, die ganz merkwürdige Perspektiven auf die Läufer liefern. #sexismus #spanner #sabbersabber © imago images 16/23 Gina Lückenkemper z.B. ist nicht amused: "Ich finde diese Kamera nicht so geil, da sie nach oben geht. Da war bestimmt keine Frau an der Entwicklung beteiligt, weil man in den knappen Sachen drübersteigen muss." Wer könnte sowas denn dann geil finden? © getty 17/23 Zurück im Stadion, wo die Stimmung mal wieder einen Siedepunkt erreicht hat. © itsmemeyer/getty 18/23 Gut beobachtet! © getty 19/23 An Tag 8 kam übrigens tatsächlich erstmals richtig Stimmung im Khalifa auf. Lokalmatador Mutaz Essa Barshim hat im Hochsprung das erste Gold für Katar geholt. Nicht nur er, sondern auch die Zuschauer auf der Tribüne feierten frenetisch. © getty 20/23 Den kurzen positiven Eindruck machten die Fans wenige Augenblicke später aber schon wieder zunichte. Denn als Barshim die Medaille überreicht werden sollte, war keiner mehr im Stadion. Minutenlang passierte nichts, die "Siegerehrung" wurde verschoben. © garstigesWeib/getty 21/23 Ach was, da sind doch überall Energiesparlampen im Einsatz. © Tommoriarty16/getty 22/23 Der Songwriter und Aktivist Tom Moriarty bringt es auf den Punkt: "Wenn ihr wissen wollt, wie globaler Ultrakapitalismus aussieht, braucht ihr euch nur die Leichtathletik-Weltmeisterschaft in Doha anzusehen." © getty 23/23 Recht hat er, denn an die Athleten, an Fans und Liebhaber des Sports, an die Umwelt oder irgendwas Vernünftiges hat wieder keiner gedacht. Abschließende Frage: Was gibt's da zu lachen?

Leichathletik-WM: Die Entscheidungen stehen noch aus

Daum Disziplin Zeit So., 06.10.19 Weitsprung Frauen 18.15 Uhr 1.500 Meter Männer 18.40 Uhr Speerwurf Männer 18.55 Uhr 10.000 Meter Männer 19 Uhr 100 Meter Hürden Frauen 19.50 Uhr 4x400 Meter Frauen 20.15 Uhr 4x400 Meter Männer 20.30 Uhr

Leichtathletik-WM: Medaillenspiegel

Den Medaillenspiegel für die Leichtathletik WM könnt Ihr hier verfolgen.