Leichathletik-WM in Doha: Tag 10 heute live im TV, Livestream und Liveticker

Der letzte Tag der Leichtathletik-WM in Doha steht an. Sieben Goldmedaillen werden am heutigen Sonntag noch vergeben. Hier erfahrt Ihr, welche Entscheidungen anstehen und wie Ihr das Geschehen im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Aus deutscher Sicht ist vor allem der Speerwurf der Männer und der Weitsprung der Damen besonders interessant. Johannes Vetter und Malaika Mihambo gehören in ihren Disziplinen zu den Jahresbesten und haben gute Aussichten auf einen Medaillenrang.

Leichtathletik-WM, Tag 9: Der heutige Zeitplan

Datum Disziplin Zeit So., 6.10.19 100 Meter Hürden Frauen 18.02 Uhr Halbfinale Weitsprung Frauen 18.15 Uhr ENTSCHEIDUNG 1.500 Meter Männer 18.40 Uhr ENTSCHEIDUNG Speerwurf Männer 18.55 Uhr ENTSCHEIDUNG 10.000 Meter Männer 19 Uhr ENTSCHEIDUNG Kugelstoßen Männer 19.05 Uhr ENTSCHEIDUNG 100 Meter Hürden Frauen 19.50 Uhr ENTSCHEIDUNG 4x400 Meter Frauen 20.15 Uhr ENTSCHEIDUNG 4x400 Meter Männer 20.30 Uhr ENTSCHEIDUNG

Leichtathletik-WM heute live im TV und Livestream

Die WM aus Doha wird von den öffentlich-rechtlichen Sendern ARD und ZDF übertragen. Dabei wechseln sich die beiden Programme Tag für Tag ab. Den letzten Tag der Leichtathletik-WM darf somit das ZDF übertragen. Folgendes Team begleitet die Entscheidungen am letzten Wettkampftag:

Moderator: Norbert König

Norbert König Reporter: Peter Leissl, Marc Windgassen

Das ZDF überträgt im Fernsehen zwischen 18 und 20.15 Uhr live aus Doha. Zusätzlich bietet das ZDF auch einen Livestream mit Reporter Fabian Meseberg an. Auf diesem wird noch bis 21.50 Uhr aus Doha gesendet. Somit verpasst Ihr nicht die Siegerehrungen im Weitsprung der Frauen und Speerwurf der Männer, also den beiden Disziplinen mit den besten deutschen Medaillenhoffnungen am zehnten Tag der WM.

Leichtathletik-WM: Tag 10 heute im LIVE-TICKER

Falls Ihr morgen weder den Fernseher noch den Livestream nutzen könnt, hat SPOX eine Alternative für Euch. Jeder Tag der Leichtathletik-WM im katarischen Doha wird in einem ausführlichen Liveticker begleitet. Hier geht es zum Liveticker für Tag 10.

Leichtathletik-WM: Medaillenspiegel

Den Medaillenspiegel für die Leichtathletik WM könnt Ihr hier verfolgen.