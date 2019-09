Leichtathletik-WM 2019 im TV und Livesteam: So verpasst ihr keine Entscheidung

Die Leichtathletik-WM beginnt am 27. September und ihr könnt im TV oder via Livestream alles mitverfolgen. SPOX liefert die Übersicht, wann die Entscheidungen fallen und wo sie zu sehen sind.

Leichtathletik-WM 2019: Austragungsort

Erstmals findet eine Leichtathletik-WM in Katar, genauer gesagt in Doha, statt. Ab dem 27. September kämpfen die Athleten in 22 verschiedenen Disziplinen um Medaillen, bevor das Spektakel am Sonntag, den 6. Oktober auch schon wieder vorbei ist.

Leichtathletik-WM 2019: So läuft die Übertragung im TV und Livestream

Wie gewohnt wird es auch diesmal die Leichtathletik-WM im Free-TV zu sehen geben. Die öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF haben sich das Rechtepaket gesichert und werden abwechselnd aus Katar berichten.

Am ersten Tag wird die ARD die Wettkämpfe in die deutschen Wohnzimmer bringen, am Tag danach ist dann das ZDF dran.

Wer keinen Fernseher besitzt oder aber unterwegs ist, kann auf die Livestreams der Anstalten zurückgreifen und dort die Entscheidungen mitverfolgen.

Einige Events werden so auch nur im Steam angeboten, wenn zum Beispiel mehrere Medaillen parallel vergeben werden. Aber auch zahlreiche Qualifikationen für Endläufe können über die Streams verfolgt werden.

Leichtathletik-WM: Der Zeitplan und die Entscheidungen

Insgesamt gibt es 48 Entscheidungen, wobei es erstmals eine 4x400 Meter Mixed Staffel geben wird.