Leichtathletik-WM live im Free-TV sehen

Am heutigen Freitag, den 27. September beginnt die Leichtathletik-WM in Doha. Insgesamt 71 deutsche Sportlerinnen und Sportler gehen ab jetzt eine Woche lang auf Medaillenjagd. Wo Ihr das Spektakel live im TV und Livestream verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier bei SPOX.

© getty

Leichtathletik-WM: Zahlen, Daten, Fakten

Die Weltmeisterschaft, die alle zwei Jahre stattfindet, wird in diesem Jahr in Doha, der Hauptstadt von Katar ausgetragen. Temperaturen um 40 Grad Celsius sind normale Bedingungen für den Wüstenstaat. Aus diesem Grund finden die Wettkämpfe ausschließlich abends und in der Nacht statt. Zusätzlich sind die Sportanlagen mit Air-Conditions ausgestattet.

In 21 Disziplinen gehen die weltweit besten Athleten aus über 200 Nationen ab heute wieder auf die Jagd nach den begehrten Goldmedaillen. Der deutsche Leichtathletik Verband DLV schickt zu dieser WM insgesamt 71 Sportler ins Rennen.

Leichtathletik-WM live im Free-TV und Livestream sehen

Für die Weltmeisterschaft in Doha teilen sich die ARD und das ZDF die Übertragungsrechte. Abwechselnd werden die Wettkämpfe in den beiden öffentlich-rechtlichen Sendern ausgestrahlt. Den Anfang macht dabei Die ARD Sportschau, die heute um 16.05 mit der Übertragung der Hochsprung-Quali der Frauen beginnt.

Beide Sender bieten natürlich auch im kostenlosen Livestream eine Übertragung der Events in Doha via sportschau.de und zdfsport.de an.

Einen detaillierten Ablaufplan der Generalprobe für die Olympischen Spiele nächstes Jahr in Tokio wollen wir Euch natürlich nicht vorenthalten. Die Übertragungsart der Austragungen selbstverständlich auch nicht.