Leichtathletik-WM in Doha im TV sehen: So läuft die Übertragung

Am morgigen Freitag, den 27. September, fängt in der katarischen Hauptstadt Doha die Leichtathletik-WM an. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr die Weltmeisterschaft live im Fernsehen und Livestream verfolgen könnt.

Leichtathletik-WM 2019 in Doha/Katar: So seht Ihr die WM im TV und Livestream

Auch in diesem Jahr wird die Leichtathletik-WM wieder im Free-TV übertragen. Die beiden öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF teilen sich die Übertragungsrechte der Weltmeisterschaft.

Die beiden Sender wechseln sich im Tagesrhythmus bei der Übertragung des Events ab. Den ersten Tag der WM aus Doha übertragt die ARD. Somit ist auch die erste Entscheidung der WM, der Marathon der Frauen, im Ersten zu sehen. Am Samstag steigt dann das ZDF in die Übertragung der WM ein.

Solltet Ihr die WM nicht im TV verfolgen können, bieten ARD und ZDF auch Livestreams der Übertragungen an. Somit verpasst Ihr auch unterwegs keine Entscheidung bei der Leichtathletik-WM in Katar.

Wer wirklich alle Events bei der WM mitverfolgen will, muss ohnehin auf den Livestream zurückgreifen. Viele Qualifikationsrunden und auch einige Entscheidungen werden lediglich webexklusiv gezeigt.

© getty

Leichtathletik-Weltmeisterschaft 2019: Austragungsort und Dauer

In diesem Jahr findet die Leichtathletik-Weltmeisterschaft in der katarischen Hauptstadt Doha statt. Im Bewerbungsverfahren setzte sich Doha gegen Eugene (USA) und Barcelona (Spanien) durch.

Ausgetragen wird die WM im frisch renovierten Khalifa International Stadium. Das Stadion bietet Platz für knapp 50.000 Zuschauer und ist zudem die Heimstätte der katarischen Fußballnationalmannschaft. 2022 werden im Khalifa International Stadium zudem Spiele der Fußball-Weltmeisterschaft ausgetragen.

Der erste Tag der WM ist der morgige Freitag, der 27. September. Die letzten Medaillen werden am 6. Oktober vergeben.

Leichtathletik-WM: Zeitplan und Entscheidungen

Athleten aus 210 Ländern werden in 49 Entscheidungen um die Medaillen bei der Leichtathletik-WM kämpfen. Das deutsche Team stellt 75 Athleten bei der WM.