Leichtathletik-WM 2019: Wo und wann findet das Event statt?

Am 27. September beginnt die diesjährige Leichtathletik-Weltmeisterschaft. Alle Informationen rund um den Austragungsort sowie die Übertragung im TV und Livestream findet Ihr hier bei SPOX.

Außerdem: Eine Übersicht aller Entscheidungen sowie den Zeitplan des ersten Tages.

Leichtathletik-WM 2019: Wo findet das Event statt?

In diesem Jahr wird die Leichtathletik-WM vom 27. September bis zum 6. Oktober in der katarischen Hauptstadt Doha ausgetragen. Das Khalifa International Stadium wird als Schauplatz des Ganzen dienen, knapp 50.000 Zuschauerinnen und Zuschauer finden dort Platz. Die AthletInnen treten in 22 verschiedenen Disziplinen an, begonnen wird zum Auftakt mit der Qualifikation im Weitsprung der Männer.

© getty

Leichtathletik-WM 2019 live: Übertragung im TV und Livestream

Wie gewohnt wird die Leichtathletik-WM auch dieses Jahr in den Öffentlich-Rechtlichen ausgestrahlt. Die ARD und das ZDF übertragen zahlreiche Disziplinen im Free-TV, wobei sie sich täglich abwechseln. Die ARD berichtet am Eröffnungstag, danach ist das ZDF an der Reihe.

Ein noch umfassenderes Programm bieten beide Sender auf ihren Websites an. Dort findet Ihr zahlreiche Livestreams zu den verschiedenen Events - vor allem, falls parallele Entscheidungen stattfinden, seid Ihr hier gut beraten.

Leichtathletik-WM: Das Programm am Eröffnungstag

Der Eröffnungstag besteht größtenteils aus Qualifikationsrunden, jedoch gibt es auch schon eine Medaillenentscheidung. Im Marathon der Damen werden ab 22.59 Uhr neue Weltmeisterinnen gesucht.

Disziplin Geschlecht Uhrzeit Runde Weitsprung Männer 15.30 Uhr Qualifikation 100 Meter Männer 15.35 Uhr Vor-Qualifikation Hammerwurf Frauen 15.40 Uhr Qualifikation A 800 Meter Frauen 16.10 Uhr 1. Runde Stabhochsprung Frauen 16.30 Uhr Qualifikation 100 Meter Männer 17.05 Uhr 1. Runde Hammerwurf Frauen 17.10 Uhr Qualifikation B Hochsprung Frauen 17.40 Uhr Qualifikation 3.000 Meter Hindernis Frauen 18 Uhr 1. Runde Dreisprung Männer 18.25 Uhr Qualifikation 5.000 Meter Männer 18.55 Uhr 1. Runde 400 Meter Hürden Männer 19.30 Uhr 1. Runde Marathon Frauen 23 Uhr Entscheidung

Leichtathletik-WM: Alle Entscheidungen

Bereits am zweiten Tag stehen eine ganze Reihe an Entscheidungen an, unter anderem in einer der beliebtesten Disziplinen, dem 100-Meter-Sprint der Herren. Hier findet Ihr eine Übersicht aller Finals sowie die Übertragungsrechte.