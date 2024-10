Deutscher Rekord bei der Darts-WM: Erstmals mindestens sechs Spieler für Weltmeisterschaft qualifiziert

Diese Rekordanzahl ergibt sich aus der Qualifikation von Florian Hempel, der sich am Donnerstag sein Ticket für den berühmten "Ally Pally" sicherte.

Der Wahl-Kölner Hempel zog beim letzten Players Championship Turnier in Leicester mit einem 6:3-Erfolg über Chris Landman (Niederlande) in die zweite Runde ein. Dort unterlag er zwar dem Nordiren Daryl Gurney mit 3:6, kann aber nicht mehr aus den Top 32 der Pro Tour Order of Merit herausfallen. Dies berechtigt ihn zu seiner vierten WM-Teilnahme in Folge.

Zuvor hatte sich bereits die deutsche Nummer eins Martin Schindler, der ehemalige WM-Halbfinalist Gabriel Clemens und Ricardo Pietreczko qualifiziert, Mitte Oktober hatte sich zudem die deutsche Nachwuchshoffnung Niko Springer sein WM-Ticket gesichert.