Darts WM 2025: Warum heißt die Weltmeisterschaft in diesem Jahr nicht Darts-WM 2024?

Darts WM 2025: Termin, Start, Zeitplan

Insgesamt 96 Teilnehmer gehen Jahr für Jahr bei der Darts-Weltmeisterschaft an den Start. In diesem Jahr ist das am 15. Dezember der Fall. Das Turnier, welches vom Weltverband PDC veranstaltet wird, läuft dabei bis ins Jahr 2025 hinein. Am 3. Januar erfolgt das Finale.

Amtierender Sieger der WM 2025 ist Luke Humphries, der sich im Endspiel gegen den Newcomer Luke Littler durchsetzte (7:4).