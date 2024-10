European Darts Championship, Preisgeld: Wie viel Geld bekommt der Sieger der Europameisterschaft?

Die 17. Auflage der Darts-Europameisterschaft wird zwischen dem 24. und 27. Oktober ausgetragen. In diesem Jahr zieht es die Darts-Elite des Kontinents wieder in die Westfalenhalle in Dortmund - diese beherbergt das Turnier nun bereits zum dritten Mal in Folge.

Insgesamt 32 Spieler nehmen an dem Turnier teil. Darunter auch drei Deutsche: Martin Schindler, Gabriel Clemens und Senkrechtstarter Ricardo Pietreczko sind mit von der Partie. Alle Infos zur Übertragung haben wir Euch bereits hier zusammengefasst.

Doch wie viel Preisgeld können die Teilnehmer nun eigentlich gewinnen? SPOX klärt auf.