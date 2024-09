Das gab es auf der European Tour noch nie! Luke Littler knackt nächsten Rekord

Beim Turnier in Hildesheim am vergangenen Wochenende warf der 17-Jährige 31-mal die 180. So oft hat in der Geschichte der European Tour noch kein Spieler das Maximum innerhalb eines Events erzielt.

Der vorherige Rekord stand bei 30 180ern in einem Turnier - aufgestellt von Littler bei den diesjährigen Belgian Darts Open.

Die Bestmarke verhalf ihm allerdings nicht, das Turnier zu gewinnen. Littler verlor im Finale gegen Peter Wright, dort gelangen ihm zehn 180er. Der Schotte hatte aber letztlich mit 8:5 die Oberhand.

Littler ist durch die Teilnahme am Endspiel auch in der Weltrangliste geklettert und belegt nun Platz 22. Weiter geht es für ihn am nächsten Wochenende in Antwerpen.