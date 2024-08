Weihnachten und Bier: Darts-Star Luke Littler plant Business-Imperium

Littler war bei der Darts-WM in London im Dezember und Januar quasi aus dem Nichts ins Endspiel gestürmt, wo er seinem Landsmann Luke Humphries mit 4:7 unterlag.

Eine Eintagsfliege war dieser Erfolg keinesfalls. Der Youngster aus Runcorn gewann in diesem Jahr unter anderem auch die Premier League und belegt in der Order of Merit aktuell den 23. Platz.