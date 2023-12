Darts-WM: Dave Chisnall trotzt Stotterstart - Sieg gegen Cameron Menzies

Dave Chisnall (Nr. 11) hat sich in seinem Auftaktmatch bei der Darts-WM im Londoner Alexandra Palace keine Blöße gegeben. Der Engländer gewann das Zweitrundenspiel gegen Cameron Menzies (Schottland), Lebensgefährte der "Queen of the Palace" Fallon Sherrock, trotz eines Stotterstarts am Samstag mit 3:1. Chisnalls Drittrundenpartie findet erst nach Weihnachten statt.

Gerade zu Beginn des Spiels stellte Menzies den Favoriten aber durchaus vor Probleme und gewann den ersten Satz glatt mit 3:0. Dann übernahm "Chizzy" die Kontrolle. Am Vortag hatte der Weltranglisten-63. Menzies sein Erstrundenspiel 3:0 gegen den Österreicher gewonnen, obwohl er zuvor schon eine Fünfstundenschicht als Klempner absolviert hatte. Die weiteren Partien der Nachmittagsession waren am Samstag überwiegend klare Angelegenheiten. Lee Evans (England) gewann gegen Sandro Eric Sosing (Philippinen) ebenso 3:0, wie Connor Scutt (England) gegen Krzysztof Kciuk (Polen). Evans ist damit erster Gegner von Top-Favorit Luke Humphries (England/Nr. 3) am Sonntag. Außerdem siegte Darren Penhall (Australien) 3:1 gegen Jules van Dongen (USA). In der Abendsession greift unter anderem der zweimalige Weltmeister Gary Anderson (Nr. 21) erstmals ins Turniergeschehen ein. Der Schotte trifft im letzten Spiel des Tages (23.10 Uhr/DAZN und Sport1) auf den Australier Simon Whitlock, der sich am Freitag klar gegen Paolo Nebrida (Philippinen) durchgesetzt hatte. Darts WM 2024: Die Ergebnisse an Tag 2 Session 1 (ab 13.30 Uhr): Name Name Runde Ergebnis Lee Evans Sandro Sosing 1 3:0 Connor Scutt Krzysztof Kciuk 1 3:0 Jules van Dongen Darren Penhall 1 1:3 Dave Chisnall Cameron Menzies 2 3:1 Session 2 (ab 20 Uhr): Name Name Runde Ergebnis Jamie Hughes David Cameron 1 -:- Keane Barry Reynaldo Rivera 1 -:- Scott Williams Haruki Muramatsu 1 -:- Gary Anderson Simon Whitlock 2 -:-