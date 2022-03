German Darts Championship: Zeitplan, Ort, Übertragung im TV und Livestream

Das älteste Turnier der PDC Europe kehrt zurück. Die German Darts Championship steht unmittelbar bevor. Zeitplan, Ort, Übertragung im TV und Livestream - SPOX liefert Euch die Antworten zu den wichtigsten Fragen.

German Darts Championship: Zeitplan, Ort

Die German Darts Championship ist das zweite von insgesamt 13 Darts-Turnieren der PDC European Tour, die auch in Österreich, den Niederlanden, Belgien, Ungarn, Tschechien und Gibraltar stattfindet, und wird am heutigen Freitag, den 11. März, mit der ersten Runde eröffnet. Ausgetragen wird das Turnier in der Halle 39 in Hildesheim, Niedersachsen. Der Wettkampf streckt sich über das gesamte Wochenende und findet am Sonntag, den 13. März, mit dem Finalspiel sein Ende.

Von der ersten Runde an bis einschließlich dem Viertelfinale wird im Best-of-11-Legs-Modus gespielt, im Halbfinale dann im Best-of-13-Legs-Modus, im Finale im Best-of-15-Legs-Modus.

Runde Datum Modus 1. Runde Freitag, 11. März 2022 Best of 11 Legs 2. Runde Samstag, 12. März 2022 Best of 11 Legs 3. Runde Sonntag, 13. März 2022 Best of 11 Legs Viertelfinale Sonntag, 13. März 2022 Best of 11 Legs Halbfinale Sonntag, 13. März 2022 Best of 13 Legs Finale Sonntag, 13. März 2022 Best of 15 Legs

German Darts Championship: Übertragung im TV und Livestream

DAZN besitzt die Übertragungsrechte für die German Darts Championship und zeigt das komplette Turnier im Livestream. So werden auch die beiden Sessions heute auf DAZN zu sehen sein. Durch die diese Sessions führt Euch das Duo bestehend aus Kommentator Flo Hauser und Experte Max Hopp.

Der Streamingdienst ist jedoch nicht nur wegen der German Darts Championship das Darts-Zuhause. Zusätzlich bietet DAZN im Laufe des Jahres nämlich eine Menge anderer Turniere an. Darunter die Premier League of Darts, vor allem aber auch die Weltmeisterschaft.

© getty Gerwyn Price fehlt bei der German Darts Championship wegen einer Handverletzung.

Neben Darts hat das "Netflix des Sports" zahlreiche weitere Sportarten im Angebot. Ob Spiele der UEFA Champions League, UFC-Großevents oder Wintersport - DAZN hat für jeden etwas dabei.

German Darts Championship: Die heutigen Spiele der 1. Runde

Der heutige erste Spieltag ist in zwei Sessions aufgeteilt. Die erste beginnt um 13 Uhr, die zweite um 19.15 Uhr.

Martin Schindler trifft in der 1. Runde auf Jermaine Wattimena. Lukas Wenig bekommt es mit Daryl Gurney zu tun, Niko Springer mit Darius Labanauskas. Gabriel Clemens spielt morgen gegen den Sieger der Partie zwischen Dave Chisnall gegen Stefan Bellmont.

Die Matches ab 13 Uhr:

Runde Spieler 1 Spieler 2 1. Runde Marko Kantele Scott Waites 1. Runde Alan Soutar Luc Peters 1. Runde Martin Lukeman Jimmy Hendriks 1. Runde M. Vandenbogaerde M. Kleermaker 1. Runde Darius Labanauskas Niko Springer 1. Runde Nathan Rafferty Ricky Evans

Die Matches ab 19.15 Uhr:

Runde Spieler 1 Spieler 2 1. Runde Jose Justicia George Killington 1. Runde Martin Schindler Jermaine Wattimena 1. Runde Dave Chisnall Stefan Bellmont 1. Runde V. van der Voort Gian van Veen 1. Runde Daryl Gurney Lukas Wenig 1. Runde Joe Murnan Kim Huybrechts 1. Runde Karel Sedlacek Adrian Lewis

German Darts Championship: Die Teilnehmer

Für die German Darts Championship qualifiziert sind die besten 16 Spieler der PDC Pro Tour Order of Merit, die 24 Gewinner eines Tour Card Holder Qualifiers, die besten zwei deutschen Spieler in der PDC Pro Tour Order of Merit, zwei Gewinner eines Host Nation Qualifiers, ein Gewinner eines Associate Qualifiers, ein Gewinner eines PDC Nordic & Baltic Qualifiers sowie ein Gewinner eines East Europe Qualifiers. In Summe sind es also 48 (47, weil Price ausfällt) Darts-Profis, die am Wochenende um den Titel kämpfen.

Die Top 16 der PDC Pro Tour Order of Merit steigen erst ab der 2. Runde ein, der Weltranglistenerste Gerwyn Price fällt aufgrund einer Handverletzung aus.

Vier Deutsche nehmen insgesamt am Wettkampf in Hildesheim teil. Dabei handelt es sich um die zwei höchstplatzierten Deutschen (Stand: 10. Februar 2022) Gabriel Clemens und Martin Schindler und die beiden Host Nation Qualifiers Niko Springer und Lukas Wenig.

PDC Top 16 Spieler:

Gerwyn Price (fehlt verletzt)

Jose de Sousa

Michael Smith

Peter Wright

Jonny Clayton

Joe Cullen

Michael van Gerwen

Brendan Dolan

Ryan Searle

Rob Cross

Dirk van Duijvenbode

Dimitri Van den Bergh

Damon Heta

Luke Humphries

Callan Rydz

Krzysztof Ratajski

24 Qualifikanten mit Tour-Karte

Luc Peters

Kim Huybrechts

Jermaine Wattimena

Joe Murnan

Chris Dobey

Alan Soutar

Jose Justicia

Devon Petersen

Daryl Gurney

Darius Labanauskas

Dave Chisnall

Martijn Kleermaker

George Killington

Nathan Rafferty

Mensur Suljovic

Jimmy Hendriks

Vincent van der Voort

Jamie Hughes

Martin Lukeman

Mario Vandenbogaerde

Adrian Lewis

Scott Waites

Ricky Evans

Ted Evetts

Top 2 Gastgeberland

Gabriel Clemens

Martin Schindler

PDC Nordic & Baltic Qualifikant

Markko Kantele

Osteuropäischer Qualifikant

Karel Sedlacek

Associate Member Qualifikanten

Gian van Veen

Stefan Belmont

Deutsche Qualifikanten

Nico Springer

Lukas Wenig

German Darts Championship: Das Preisgeld