Zum insgesamt 20. Mal finden an diesem Wochenende die Darts UK Open statt. Alle Informationen zum Turnier und wo Ihr das Spektakel live im TV und Livestream sehen könnt, liefert Euch SPOX in diesem Artikel.

Das zweite PDC-Major-Turnier des Jahres steht an! Nach der Weltmeisterschaft, welche am 3. Januar zu Ende gegangen ist, duellieren sich die besten Dartsspieler der Welt nun bei den UK Open. Beim Turnier gehen insgesamt 160 Spieler an den Start gehen.

Darts - UK Open: Datum, Spielplan, Übertragung im TV und Livestream - Die Infos

Vom 04. bis zum 06. März finden die UK Open 2022 statt. Gespielt wird in diesem Jahr traditionell wieder im Butlin's Resort in Minehead, wo das Turnier im vergangenen Jahr coronabedingt nicht ausgetragen werden konnte. Der Titelverteidiger ist James Wade, der 2021 im Finale Luke Humphries mit 11:5 bezwang.

© getty James Wade gewann im letzten Jahr zum insgesamt dritten Mal die UK Open. Im Finale 2021 bezwang er Luke Humphries mit 11:5.

In diesem Jahr stehen wieder insgesamt 160 Spieler bei den UK Open in den Startlöchern. Gesetzt sind dabei die 128 Tourcard-Inhaber der PDC. Durch die Challenger - und Development Tour haben sich insgesamt 16 weitere Spieler qualifiziert.

Das Besondere bei den UK Open: Die 16 übrigen qualifizierten Spieler stammen aus dem Amateurbereich und haben bei diesem Turnier die Chance sich mit den Profis zu messen. Die besten 32 Spieler der Welt werden am Wochenende ab der vierten Runde am Board stehen.

Zu den besten 32 Spielern in der Order of Merit zählt auch der Deutsche Gabriel Clemens. Er ist aktuell die Nummer 22 in der Weltrangliste der PDC. Insgesamt sechs weitere Deutsche sind mit Florian Hempel, Max Hopp, Martin Schindler, Ricardo Pietreczko, Niko Springer und Lukas Wenig bei den UK Open am Start.

Alle großen Dartsspieler der Welt messen sich vom 04. bis zum 06. März bei den UK Open. Die Anzahl der Favoriten ist somit hoch. Der aktuelle Weltmeister Gerwyn Price, Peter Wright aber auch Michael van Gerwen zählen jedoch sicherlich zu den heißesten Anwärtern auf den Sieg bei den UK Open.

Darts - UK Open: Datum, Spielplan, Übertragung im TV und Livestream - Der Spielplan in der Übersicht

Freitag, 04. März: 12.45 Uhr bis 18.00 Uhr Mittagssession (Runde 1. bis 3.), 20.00 Uhr bis 24.00 Uhr Abendsession (Runde 4.)

Darts - UK Open: Datum, Spielplan, Übertragung im TV und Livestream

Die UK Open werden in diesem Jahr von Sport1 und DAZN übertragen. Somit bieten sich Euch diverse Möglichkeiten, das Spektakel im Free-TV oder in mehreren Livestreams zu verfolgen.

Darts - UK Open: Datum, Spielplan, Übertragung im TV und Livestream - Die Übertragung im TV

Im Free-TV zeigt sich Sport1 exklusiv für die Übertragung der UK Open zuständig. Am Freitag seht Ihr im Free-TV auf Sport 1 die UK Open live ab 12.00 Uhr und 20.15 Uhr. Ab 13.30 Uhr zeigt Sport 1 am Samstag die UK Open live. Zusätzlich seht Ihr bei dem Sportsender auch die Abendsession ab 23.00 Uhr. Den letzten Wettkampftag am Sonntag übertragt Sport 1 live ab 16.00 Uhr.

Darts - UK Open: Datum, Spielplan, Übertragung im TV und Livestream - Die Übertragung im Livestream

Sport1 bietet einen kostenlosen Livestream seines gesamten Programms an. Auf der Sport 1-Website könnt Ihr also die UK Open im Livestream verfolgen.

DAZN zeigt die UK Open vom 04. bis zum 06. März ebenfalls live und in voller Länge. Bei DAZN verpasst Ihr keine Session der UK Open an diesem Wochenende. Live und vollumfänglich zeigt DAZN am Freitag ab 12.45 Uhr und 20.00 Uhr das Turnier. Die Sessions des zweiten Wettkampftags seht Ihr beim Streamingdienst ab 13.45 Uhr und 20.00 Uhr. Die gleichen Übertragungszeiten gelten für den Finaltag am Sonntag.

Elmar Paulke und Rene Eidams kommentieren das Spektakel zusammen am Freitag. An den anderen beiden Tagen sind Tom Kirsten und Rene Eidams als Kommentatoren-Duo im Einsatz.

Neben den UK Open könnt Ihr auf DAZN auch die Freitags- und Sonntagsspiele der Bundesliga, die Serie A, die Ligue 1, die Champions League, die Primera Division, die NBA, die NFL, Tennis, Boxen, Wintersport und noch viele weitere Highlights aus der Sportwelt sehen.

Ein Abonnement kostet bei DAZN 29,99 Euro im Monat oder 274,99 Euro im Jahr. Besitz Ihr ein DAZN-Abo seit dem 01. Februar, ändert sich Euer Tarif bis zum 31. Juli nicht.

