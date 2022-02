Heute findet der 1. Spieltag der Premier League of Darts statt. Wir zeigen Euch, wo Ihr die Duell der Darts-Asse live im TV und im Livestream verfolgen könnt.

Premier League of Darts, 1. Spieltag: Ort, Datum, Zeit, Infos

Am heutigen Donnerstag, 3. Februar, fällt der Starschuss zur Premier League of Darts 2022. Der 1. Spieltag findet in der Motorpoint Arena in Cardiff (Wales) statt. Los geht es um 20 Uhr.

Alle Anhänger des Sports mit den fliegenden Pfeilen müssen sich auf einige Neuerungen in Bezug auf den Modus und der Teilnehmerzahl der Premier League einstellen. Anstatt wie in den vergangenen Jahren zehn Spieler, nehmen jetzt nur noch acht an dem Einladungsturnier statt.

Diese spielen an jedem der 16 Spieltage vor den Playoffs am 26. Mai in Newcastle jeweils ein Turnier mit Viertelfinale, Halbfinale und Finale im Modus Best-of-11-Legs aus. Der Sieger erhält ein Preisgeld von 10.000 Pfund, dazu kommen Ranking-Punkte: 5 Punkte für den Sieger, 3 für den Finalisten und je 2 für die Halbfinalisten. Nach 16 Spieltagen ergibt sich aus der Abschlusstabelle, welche vier Spieler in die Playoffs einziehen.

Zu den als Top 4 der Order of Merit fix qualifizierten Gerwyn Price, Peter Wright, Michael van Gerwen und James Wade kamen Gary Anderson, Joe Cullen, Michael Smith und Titelverteidiger Jonny Clayton als weitere Teilnehmer dazu. Die vier letztgenannten Spieler erhielten eine Wildcard für das mit einer Millionen Pfund dotierte Turnier.

Premier League of Darts: Der 1. Spieltag im Überblick

Viertelfinale

Spieler 1 Spieler 2 Jonny Clayton Joe Cullen Gerwyn Price James Wade Peter Wright Michael Smith Michael van Gerwen Gary Anderson

Halbfinale

Spieler 1 Spieler 2 Clayton/Cullen Price/Wade Wright/Smith van Gerwen/Anderson

Premier League of Darts, Übertragung: 1. Spieltag heute live im TV und Livestream

Der 1. Spieltag der Premier League of Darts wird heute nicht live im TV und im Livestream übertragen.

Im Free-TV ist der Privatsender Sport1 für die Live-Übertragung verantwortlich. Ab 20 Uhr kommentiert Basti Schwele den ersten Premier-League-Spieltag. Sport1 zeigt den kompletten Darts-Abend auch im kostenlosen Livestream auf sport.de, in den SPORT1 Apps sowie auf YouTube.

Ebenfalls live sehen könnt Ihr den Auftakt des Turniers bei DAZN. Der Streamingdienst zeigt in diesem Jahr alle 16 Spieltage sowie die Playoffs der Premier League im Livestream auf dazn.com oder über die DAZN-App auf dem Endgerät Eurer Wahl. Erst kürzlich verlängerte DAZN den Vertrag über die Übertragungsrechte mit der PDC bis 2026 und zeigt nun mehr Darts live als jemals zuvor.

Durch den 1. Spieltag begleiten Euch heute Kommentator Elmar Paulke und Experte Rene Eidams.

Neben der Premier League of Darts könnt Ihr auf DAZN viele weitere Turniere der PDC live verfolgen. Hinzu kommen Live-Events aus dem Bereich Fußball (Bundesliga, Champions League, Serie A, Primera Division, Ligue 1), US-Sport (NBA, NFL), MMA (UFC), Boxen, Radsport, Tennis, Handball und Wintersport.

Das gesamte DAZN-Angebot könnt Ihr entweder für 29,99 Euro im Monat oder 274,99 Euro im Jahr nutzen. Diese Preise gelten seit dem 1. Februar.

Darts, Premier League: Die Termine und Orte im Überblick