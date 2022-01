Darts-WM - Michael Smiths zweite Final-Pleite: Nach der Hochzeits-Vision zerbricht auch die Bullen-Vision

Zum zweiten Mal nach 2019 musste sich Michael Smith in einem Finale der Darts-WM geschlagen geben. Einen Bullen für den Garten gibt es erstmal nicht, aber immerhin prophezeite Weltmeister Peter Wright dem 31-jährigen Engländer einen baldigen Triumph.

Vorne auf der Bühne führte der neue und alte Weltmeister Peter Wright sein Sieger-Interview nach dem 7:5-Triumph, doch die Blicke waren auf den Verlierer gerichtet. Ein paar Meter dahinter drehte sich Michael Smith um - und brach in Tränen aus.

Wieder hat er ein großes Endspiel verloren, sein zweites WM-Finale nach dem 3:7 gegen Michael van Gerwen 2019. Weiterhin muss Smith also auf seinen ersten großen Titel warten, auch bei seinen künftigen Auftritten wird er vor dem Walk-On wieder als Gewinner der Junioren-WM und der Shanghai Darts Masters vorgestellt werden. Titel, die für seine Klasse viel zu klein und unbedeutend sind.

Wright wandte sich also zum schluchzenden Smith und sagte: "Bald ist Michael an der Reihe." Es wirkte, als könne sich der Sieger aus Mitleid mit seinem Rivalen nur schwer über seinen eigenen Triumph freuen. Zu gut kennt Wright diese Situation: Auch er galt einst als ewiger Zweiter, ehe er sich 2020 erstmals zum Weltmeister krönte und den Titelgewinn in diesem Jahr wiederholte.

Michael Smith spielte eine überragende Darts-WM

Die Fans im Londoner Alexandra Palace schlugen sich auf die Seite des englischen Lokalmatadors, den Schotten Wright buhten sie gelegentlich sogar aus. In einem eher durchwachsenen Spiel war Wright zunächst etwas besser, doch dann drehte Smith auf. Beim Stand von 5:4 führte er im zehnten Satz mit 2:0. Die letzte Wendung des Spiels fiel aber zu Gunsten Wrights aus: Von den folgenden zehn Legs gewann er neun und krönte sich schließlich mit dem ersten Match-Darts zum Weltmeister.

"Wir waren beide nicht gut", analysierte Wright. Beide lieferten Averages von unter 100 und Check-Out-Quoten von unter 40 Prozent. Was immerhin funktionierte, waren die 180er - vor allem bei Smith. Mit seinen 24 perfekten Aufnahmen stellte er den erst Tags zuvor von Gary Anderson in dessen Halbfinale gegen Wright geworfenen Rekord für ein WM-Spiel ein. Insgesamt verbuchte Smith im Turnierverlauf 83 180er, das ist sogar alleiniger Bestwert.

Überhaupt spielte Smith ein überragendes Turnier: Beeindruckend waren die beiden Thriller gegen die walisischen Top-Favoriten Jonny Clayton und Gerwyn Price sowie der ungefährdete Halbfinalsieg gegen James Wade. Es schien, als wäre Smith diesmal an der Reihe - was seine Frau Dagmara durchaus in die Bredouille gebracht hätte.

2019 zerbrach Michael Smiths Hochzeits-Vision

Vor dem Finale hatte Smith bei Sport1 nämlich angekündigt, sich im Falle des Titelgewinns wohl eher gegen ihren Willen einen Bullen kaufen zu wollen: "Wenn ich die WM gewinne, überzeuge ich meine Frau davon. Ich werde ihn 'Ferdinand' nennen, wie in dem Cartoon. Man kann ja nicht zu meinem Haus kommen und keinen Bullen sehen, oder?" Damit spielte er auf seinen Spitznamen "Bully Boy" an: Smith wurde einst auf einem Bauernhof von einem Kalb angegriffen.

Nun gibt es aber erstmal keinen Bullen im Hause Smith, schon im Zuge der Finalpleite von 2019 musste sich Smith von einer Vision verabschieden. Damals stand vier Tage nach dem Endspiel die Hochzeit mit Dagmara an: Smith malte sich bildlich aus, mit seiner Einlaufmusik "Shut up and dance" und der 25 Kilogramm schweren Sid-Waddell-Trophäe zu seiner wartenden Frau an den Altar geführt zu werden. Dort sollte sie gefragt werden: "Willst du den amtierenden Weltmeister Michael Smith zu deinem Mann nehmen?"

Geheiratet hat Smith damals selbstverständlich trotzdem, außerdem kündigte er an: "Ich garantiere, dass ich diese Trophäe eines Tages gewinnen werde." Bei den folgenden beiden Weltmeisterschaften scheiterte er früh, ehe er nun so nah dran war wie nie zuvor. Das Positive aus seiner Sicht: Er wird noch einige Chancen bekommen. Darts lässt sich bekanntlich bis ins hohe Alter spielen, der siegreiche Wright ist gar 20 Jahre älter als Smith.

Darts WM: Die Sieger der vergangenen zehn Jahre