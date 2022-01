Darts, Premier League: Teilnehmer, Termine, Orte, Übertragung im TV und Livestream

Nach der Darts-Weltmeisterschaft steht mit der Premier League of Darts bereits das nächste Highlight bevor. Welche Spieler mit dabei sind, wann die Events stattfinden und wo Ihr die Spiele im TV und Livestream sehen könnt, verraten wir Euch hier.

Darts, Premier League: Termine, Orte

Für die besten Darts-Spieler der Welt steht das nächste Highlight kurz bevor - die Premier League of Darts.

Das mit einer Millionen Pfund dotierte Einladungsturnier findet in diesem Jahr zwischen dem 3. Februar und dem 26. Mai statt. Ein Event wird auch 2022 wieder in Deutschland gespielt, und zwar am 24. Februar in der Mercedes-Benz Arena in Berlin.

Darts, Premier League: Die Termine und Orte im Überblick

Spieltag Datum Ort 1 3. Februar Cardiff 2 10. Februar Liverpool 3 17. Februar Belfast 4 24. Februar Berlin 5 3. März Exeter 6 10. März Brighton 7 17. März Nottingham 8 24. März Rotterdam 9 (Judgement Night) 31. März Birmingham 10 7. April Leeds 11 14. April Manchester 12 21. April Aberdeen 13 28. April Dublin 14 5. Mai Glasgow 15 12. Mai Sheffield 16 19. Mai London Halbfinale/Finale 26. Mai Newcastle

Darts, Premier League: Modus

Die Premier League findet in diesem Jahr in einem komplett neuen Modus statt. Statt wie in den Vorjahren zehn Spieler gehen jetzt nur noch acht Spieler an den Start.

Diese bestreiten an jedem der 16 Spieltage ein eigenes Turnier mit Viertelfinale, Halbfinale und einem Finale im Modus Best-of-11-Legs. Der Sieger eines jeden Einzelturniers erhält 10.000 Pfund. Nach jedem Einzelturnier werden Punkte verteilt: 5 für den Sieger, 3 für den Finalisten und jeweils 2 für die beiden Halbfinalisten. Die vier Spieler mit der höchsten Punktzahl nach den 16 Spieltagen bestreiten dann am 26. Mai die Playoffs, das Finale in Newcastle.

In den vergangenen Jahren spielten die zehn Teilnehmer zunächst im Modus "Jeder-gegen-Jeden" an neun Tagen gegen einander. Nach dem 9. Spieltag, der Judgement Night, schieden die in der Tabelle auf den Plätzen neun und zehn liegenden Spieler aus. Die noch verbliebenen acht Spieler traten an sieben weiteren Spieltagen wieder im Modus "Jeder-gegen-Jeden" gegeneinander an. Danach qualifizierten sich die ersten vier Spieler für die Playoffs.

Darts, Premier League: Teilnehmer

Die Premier League of Darts startet wie bereits beschrieben in diesem Jahr mit nur noch acht Spielern.

Automatisch qualifiziert sind die Top 4 der PDC Order of Merit, hinzu kommen vier Wildcards. Wer diese erhalten wird, steht noch nicht fest.

Das sind die Teilnehmer der Premier League of Darts 2022:

Gerwyn Price

Peter Wright

Michael van Gerwen

James Wade

Darts, Premier League: Übertragung im TV und Livestream

Die komplette Premier League of Darts könnt Ihr in diesem Jahr wieder live auf DAZN sehen. Der Streamingdienst zeigt vom 1. Spieltag bis zum Finale jedes Spiel des Einladungsturniers im Livestream.

Neben Darts hat DAZN noch viele weitere Sportarten im Programm: Basketball, American Football, Eishockey, Motorsport, Wintersport, Handball, Baseball, Boxen - und natürlich Fußball. Neben der Champions League überträgt DAZN alle Freitags- und Sonntagsspiele der Bundesliga sowie zahlreiche Spiele aus den europäischen Top-Ligen LaLiga, Serie A und Ligue 1.

Live verfolgen könnt Ihr die Premier League of Darts 2022 auch im Free-TV und im Livestream auf Sport1. Welche Spieltage der Privatsender zeigen wird, steht aber noch nicht fest.

Premier League of Darts: Die Gewinner der vergangenen Jahre

Im vergangenen Jahr gewann etwas überraschend Jonny Clayton aus Wales die Premier League of Darts. Er setzte sich im Finale mit 11:5 gegen Jose de Sousa (Portugal) durch.