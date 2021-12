Florian Hempel hat sich in der zweiten Runde der Darts-WM sensationell gegen den Belgier Dimitri van den Bergh durchgesetzt und steht nun in der dritten Runde. Wir zeigen Euch, wer sein nächster Gegner sein wird und liefern Euch die Infos zu Datum, Termin und Übertragung im TV und Livestream.

Mit 3:1 in Sätzen besiegte Florian Hempel in der zweiten Runde der Darts-Weltmeisterschaft gestern den hochfavorisierten Weltranglistenfünften Dimitri van den Bergh. Der 31-Jährige steht somit als erster Deutscher in der dritten Runde beim Turnier im Londoner Ally Pally.

Wie geht es jetzt weiter mit ihm? Gegen wen muss Hempel in der nächsten Runde antreten? Wann wird das Spiel bestritten und wo wird es im TV und Livestream übertragen? Dies beantwortet Euch SPOX im Folgenden.

Darts WM: Auf wen trifft Florian Hempel als nächstes? Gegner, Datum, Termin, Übertragung im TV und Livestream

Mit dem Sieg über van den Bergh hat Hempel einen Platz in der dritten Runde sicher. Der Deutsche trifft dabei auf einen zumindest auf Papier leichteren Gegner. Mit van den Bergh räumte er nämlich den Weltranglistenfünften aus dem Weg.

Darts WM: Auf wen trifft Florian Hempel als nächstes? Gegner, Datum, Termin

Hempel muss als nächstes gegen den Australier Raymond Smith ran. Die beiden bestreiten ihre Drittrundenpartie am kommenden Montag, den 27. Dezember. Das Match ist Teil der Mittagssession, die um 13.30 Uhr beginnt. Ab der dritten Runde wird zudem im Best-of-7-Sets-Modus gespielt. Für einen Matchsieg sind dann also vier Satzsiege notwendig.

Die Mittagssession am 27. Dezember:

Runde Spieler 1 Spieler 2 3. Runde Ross Smith Dirk van Duijvenbode / Boris Koltsov 3. Runde Michael Smith Glen Durrant / William O'Connor 3. Runde Florian Hempel Raymond Smith

© getty In der zweiten Runde gelang Hempel der sensationelle Sieg über Dimitri van den Bergh.

Darts WM: Auf wen trifft Florian Hempel als nächstes? Übertragung im TV und Livestream

Die Partie zwischen Florian Hempel und Raymond Smith übertragen zwei Anbieter. Auch am kommenden Montag sind wie üblich Sport1 und DAZN im Einsatz. Bei Sport1 könnt Ihr die Session, in der Hempel spielt, live im frei empfangbaren Fernsehen verfolgen. Der Sportsender bietet parallel dazu auch einen Livestream, der kostenlos abrufbar ist, an.

Zwar nicht kostenlos, dafür jedoch ebenso im Livestream hat DAZN das Match im Angebot. Beim Streamingdienst seht Ihr im Laufe der Weltmeisterschaft jede einzelne Session.

Darts WM: Auf wen trifft Florian Hempel als nächstes? Das Match im Liveticker

Für alle, die am kommenden Montag nicht auf die Übertragungen von Sport1 oder DAZN zugreifen können, bietet SPOX einen ausführlichen Liveticker an. Damit verpasst Ihr auch kein einziges Leg.

Hier geht's zur Liveticker-Übersicht von SPOX.

