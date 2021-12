Darts: Während der WM - DAZN trennt sich von Darts-Experte Tomas "Shorty" Seyler

Darts-Profi und WM-Experte Tomas "Shorty" Seyler (47) wird nicht länger als Live-Experte beim Sport-Streaming-Anbieter DAZN zu sehen beziehungsweise zu hören sein. Das gab das Unternehmen am Montagabend bekannt.

"Seyler wird bis auf Weiteres nicht mehr als Darts-Experte in den Livesendungen auf DAZN im Einsatz sein", gab der Streamingdienst via Twitter bekannt.

Als Co-Kommentator von Elmar Paulke begleitete Seyler erst die Darts-Weltmeisterschaft bei Sport1 und seit 2019 verschiedenste Wettkämpfe für DAZN. Auch bei dieser Weltmeisterschaft war er in den ersten Runden noch am Mikrofon zu hören.

Als Spieler nahm er seit 2006 viermal an der PDC-Weltmeisterschaft Teil - sein größter Erfolg war der Einzug in die zweite Runde bei seinem Debüt. Bei seiner letzten Teilnahme 2014 scheiterte er in der ersten Runde an Kevin Painter.

Zu den Gründen für die Trennung machte DAZN keine Angaben. Auf Nachfragen von Twitter-Followern wurde erklärt: "Zu den genauen Gründen möchten wir uns aktuell nicht äußern."