Mit den Players Championship Finals steht das letzte große Turnier vor der Darts-WM Mitte Dezember an. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr das Event an diesem Wochenende live im TV und Livestream verfolgen könnt.

Darts Players Championship Finals live: Datum, Uhrzeit, Austragungsort, Zeitplan

Mit den Players Championship Finals findet an diesem Wochenende das letzte große Darts-Turnier vor der Weltmeisterschaft 2022 (15. Dezember - 3. Januar 2022) statt. Das Finalturnier der Players Championship Serie steigt von Freitag, 26. November, bis Sonntag, 28. November, in der Butlin's Minehead Arena in der englischen Stadt Minehead statt.

Bei der 14. Auflage des Majorturniers spielen 64 Darts-Asse um den Sieg und um ein Preisgeld von 500.000 Pfund. Der Sieger erhält 100.000 Pfund. Darüber durfte sich im vergangenen Jahr Michael van Gerwen freuen. Der Niederländer besiegte 2020 im Finale der Players Championship Finals Mervyn King mit 11:10.

An dem Turnier nehmen die Top 64 der Players Championship Order of Merit nach den 30 Qualifikationsturnieren in diesem Jahr teil. Mit Martin Schindler und Gabriel Clemens sind auch zwei Deutsche dabei.

Los geht es am Freitag um 14 Uhr mit den Spielen der 1. Runde. An den beiden ersten Turniertagen wird parallel auf zwei Bühnen gespielt. Das Finale soll am Sonntag um 22.45 Uhr beginnen. Zwischen den Halbfinals und dem Finale findet zudem das Finale der Junioren-WM statt. Der Sieger der Junioren-WM ist für die Darts-WM 2022 im Alexandra Palace qualifiziert.

Datum Beginn Runde Distanz 26.11.2021 14 Uhr 1. Runde (Mittagssession) Best of 11 Legs 26.11.2021 20 Uhr 1. Runde (Abendsession) Best of 11 Legs 27.11.2021 14 Uhr 2. Runde Best of 11 Legs 27.11.2021 20 Uhr 3. Runde Best of 19 Legs 28.11.2021 14 Uhr Viertelfinals Best of 19 Legs 28.11.2021 20 Uhr Halbfinals Best of 21 Legs 28.11.2021 22 Uhr Junioren-WM Finale Best of 11 Legs 28.11.2021 22.45 Uhr Finale Best of 21 Legs

Darts Players Championship Finals: Übertragung im TV und Livestream

Die Players Championship Finals werden an allen drei Turniertagen live im Free-TV und im Livestream übertragen. Verantwortlich dafür sind der Privatsender Sport1 und der Streamingdienst DAZN.

Wie die Übertragungen der beiden Anbieter im Detail aussehen, verraten wir Euch in den kommenden Abschnitten.

Darts Players Championship Finals: Übertragung im Free-TV und kostenlosen Livestream

Sport1 zeigt die Players Championship Finales in diesem Jahr live im Free-TV. Am Samstag, 27. November, beginnt die Liveübertragung der Abendsession auf Sport1 erst um 23. Uhr. Zu allen anderen Session geht der Privatsender rechtzeitig zum ersten Wurf auf Sendung.

Die Übertragungen von Sport1 von den Players Championship Finals können auch in einem kostenlosen Livestream verfolgt werden.

Darts Players Championship Finals: Übertragung im kostenpflichtigen Livestream

Der zweite Anbieter, der live von den Players Championship Finals berichtet, ist DAZN. Der Streamingdienst zeigt alle Session komplett im Livestream. Als Kommentator ist Elmar Paulke im Einsatz, ihn unterstützt Experte Florian Hempel.

Mit der DAZN-App könnt Ihr Euch den Livestream auf verschieden Endgeräten (Smartphone, Tablet, Laptop) oder auf dem Smart-TV ansehen.

Darts Players Championship Finals: Die Spiele der 1. Runde am Freitag im Überblick

Bühne 1 (ab 14 Uhr)

Spieler 1 Spieler 2 Ryan Searle Simon Whitlock Krzysztof Ratajski Ron Meulenkamp Michael Smith William Borland Joe Cullen Andy Boulton Dimiti Van den Bergh Madars Razma James Wade Ricky Evans Nathan Aspinall Jeff Smith Adrian Lewis Kim Huybrechts

Bühne 2 (ab 14 Uhr)

Spieler 1 Spieler 2 Scott Mitchell Martijn Kleermaker Ryan Joyce Luke Woodouse Martin Schindler Ian White Mervyn King Darius Labanauskas Brendan Dolan Chas Barstow Ross Smith Rusty Rodriguez Danny Noppert Rowby Rodriguez Gabriel Clemens Steve Beaton

© getty Gabriel Clemens triff in der 1. Runde auf Steve Beaton.

Bühne 1 (ab 20 Uhr)

Spieler 1 Spieler 2 Stephen Bunting Gary Anderson Raymond van Barneveld Maik Kuivenhoven Rob Cross Jermaine Wattimena Jose de Sousa Devon Petersen Gerwyn Price Jason Lowe Michael van Gerwen Kevin Doets Peter Wright Keane Barry Jonny Clayton Alan Tabern

