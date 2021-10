Der World Grand Prix geht in die heiße Phase. Die Dartsprofis sind heute im Halbfinale gefragt. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr die Runde der letzten Vier heute live im TV und Livestream sehen könnt.

Jetzt DAZN für 14,99 Euro pro Monat abonnieren und damit das World-Grand-Prix-Halbfinale im Livestream verfolgen!

Darts - World Grand Prix: Die wichtigsten Infos zum heutigen Halbfinale

Am heutigen Freitag, den 8. Oktober, findet der vorletzte Tag des World Grands Prix in der Morningside Arena, Leicester, statt. Das Halbfinale steht an. Um die beiden Finaltickets kämpfen folgende Dartsprofis: Titelverteidiger Gerwyn Price, Stephen Bunting, Jonny Clayton und Danny Noppert. Price trifft dabei auf Bunting, Clayton bekommt es mit Noppert zu tun.

Das Halbfinale beginnt um 20 Uhr. Nachdem das Viertelfinale noch im Best-of-5-Sets-Modus gespielt wurde, gilt in der Runde der letzten Vier der Best-of-7-Sets-Modus. Heißt also, dass nun vier anstelle von drei Sätzen für den Matchsieg benötigt werden. Weiterhin gilt die Regel, die besagt, dass ein Leg mit einem Doppel begonnen und beendet werden muss.

Morgen steigt dann um 21.15 Uhr das Finale (Best of 9 Legs). Dabei gibt es ein Preisgeld in Höhe von 110.000 Pfund zu gewinnen. Der Verlierer bekommt 50.000 Pfund.

Darts - World Grand Prix: Die Halbfinalpartien im Überblick

Spieler 1 Spieler 2 Price Bunting Clayton Noppert

Darts - World Grand Prix: Halbfinale heute live im TV und Livestream

Das Halbfinale beim World Grand Prix überträgt auch heute der Streamingdienst DAZN live und in voller Länge. Die Übertragung des Dartsabends beginnt um 20 Uhr. Zur selben Uhrzeit melden sich Kommentator Elmar Paulke und Experte Rene Eidams und begleiten Euch durch das komplette Event.

DAZN ist der perfekte Anbieter für Fans, die mehrere Sportarten schauen möchten. Fußballfans etwa können mit einem Abonnement den Großteil der Champions League, die Freitags- und Sonntagsspiele der Bundesliga, die Serie A, Ligue 1 und Primera Division im Livestream verfolgen. Auch für alle WM-Qualifikationsspiele (bis auf die der deutschen Nationalmannschaft) ist DAZN verantwortlich.

Darüber hinaus werden auch die US-Sportarten (NFL, NHL, NBA, MLB), Tennis, Handball, Motorsport, Radsport, Wintersport, Wrestling, MMA und Boxen auf der Plattform angeboten.

Um all diese Sportarten verfolgen zu können, benötigt Ihr jedoch ein DAZN-Abo. Für dieses fallen monatlich 14,99 Euro und jährlich 149,99 Euro an. Ihr habt zudem die Möglichkeit, das Abo monatlich zu kündigen.

Darts - World Grand Prix: Die Ergebnisse von gestern