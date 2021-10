Finaltag bei der European Darts Championship! Wir zeigen Euch, wie Ihr das Viertelfinale, Halbfinale und das Finale heute live im TV und im Livestream verfolgen könnt.

European Darts Championship: Viertelfinale, Halbfinale und Finale - Datum, Zeit, Ort, Infos

Den besten Darts-Spielern der Welt steht am heutigen Sonntag, 17. Oktober, ein arbeitsreicher Tag bevor - vor allem den beiden noch zu ermittelnden Finalisten! In Salzburg finden am vierten und letzten Tag der Europameisterschaft der PDC das Viertelfinale, Halbfinale und zum großen Showdown auch noch das Finale auf dem Zeitplan. Gespielt wird in der Salzburg-Arena.

Um das Mammutprogramm bewältigen zu können, wird in zwei Sessions gespielt. Session eins, in der die vier Viertelfinalspiele stattfinden, beginnt um 14 Uhr, Session zwei mit dem Halbfinale und dem Finale beginnt um 20 Uhr. Das Viertelfinale wird im Modus "best of 19 Legs", das Halbfinale und Finale im Modus "best of 21 legs" gespielt. Der Finalsieger erhält mit 120.000 Pfund den Großteil des Gesamtpreisgeldes von 500.000 Pfund.

Bereits seit dem ersten Turniertag steht fest, dass der Sieger des Vorjahres nicht verteidigen wird. Peter Wright unterlag in der 1. Runde sensationell dem deutschen Newcomer Florian Hempel.

European Darts Championship: Der Zeitplan am Sonntag im Überblick

Datum Beginn Runde Sonntag, 17. Oktober 14 Uhr Viertelfinale Sonntag, 17. Oktober 20 Uhr Halbfinale und Finale

European Darts Championship: Viertelfinale, Halbfinale und Finale heute live im TV und Livestream

Viertelfinale, Halbfinale und Finale - all das wird heute vollumfänglich von zwei Anbietern live im Free-TV und im Livestream übertragen.

Die Übertragung im Free-TV übernimmt heute Sport1. Der Privatsender geht um 14 Uhr und um 20 Uhr live auf Sendung. Zu beiden Sessions bietet Sport1 zusätzlich einen kostenlosen Livestream an (Livestream Viertelfinale, Livestream Halbfinale und Finale).

Der zweite Anbieter, der heute von der European Darts Championship live berichtet, ist DAZN. Die Übertragungen im Livestream beginnen um 13.45 Uhr und um 20 Uhr. Als Kommentator ist jeweils Elmar Paulke im Einsatz, als Experte Rene Eidams.

Beim "Netflix des Sports" können Darts-Fans alle Highlights der PDC-Tour inklusive der Weltmeisterschaft verfolgen - sei es über die Homepage am PC oder Laptop oder über die kostenlose DAZN-App auf dem Smartphone, Tablet oder dem Smart-TV.

Das funktioniert aber nur mit einem gültigen Abo, welches Ihr zum Preis von 14,99 Euro im Monat (jederzeit kündbares Monatsabo) oder 149,99 Euro im Jahr (Jahresabo) abschließen könnt.

European Darts Championship: Das Viertelfinale im Überblick

Spieler 1 Spieler 2 Mensur Suljovic Joe Cullen Rob Cross José de Sousa Gerwyn Price Michael van Gerwen Danny Noppert Nathan Aspinall

European Darts Championship: Die Sieger der vergangenen 10 Jahre