European Darts Championship: Übertragung live im TV und Livestream

Vom 14. bis 17. Oktober findet die European Darts Championship statt. Wir verraten Euch, wo Ihr das Event live im TV und im Livestream verfolgen könnt - und geben Euch weitere Informationen.

Die European Darts Championship jeden Tag live sehen - Jetzt ein DAZN-Abo abschließen!

European Darts Championship: Datum, Zeit, Ort, Infos

Gesucht wird der beste Darts-Spieler Europas! Vom heutigen Donnerstag, 14. Oktober, bis kommenden Sonntag, 17. Oktober, findet die Europa­meisterschaft der PDC, genannt European Darts Championship, statt. Gespielt wird in diesem Jahr erstmals im österreichischen Salzburg, nachdem in den vergangenen drei Jahren in verschiedenen Orten in Deutschland der Europameister gekürt wurde.

Als Titelverteidiger geht Peter Wright in der Salzburg-Arena ans Oche. Der Schotte setzte sich im Finale 2020 in Oberhausen mit 11:4 gegen James Wade durch.

Von der 1. Runde bis ins Finale steigt die Anzahl der zu gewinnenden Legs pro Runde an. In der 1. Runde wird nach dem Modus "best of 11 Legs" gespielt, im Finale nach dem Modus "best of 21 legs". Der Finalsieger erhält mit 120.000 Pfund den Großteil des Gesamtpreisgeldes von 500.000 Pfund.

Erfreulich aus deutscher Sicht ist, dass mit Gabriel Clemens und Florian Hempel zwei deutsche Spieler für die EM 2021 qualifiziert sind. Insgesamt werfen 32 Spieler um den Titel. Qualifikationskriterium war die Rangliste der European Tour Order of Merit. Die besten 32 Spieler dieser Rangliste sind in Salzburg dabei.

Hempel bekommt es in der 1. Runde am Donnerstag mit Titelverteidiger Wright zu tun, Clemens spielt sein Erstrundenmatch gegen Damon Heta erst am Freitag.

© getty Gabriel Clemens bestreitet bei der European Darts Championship sein Erstrundenspiel am Freitag.

European Darts Championship: Die Spiele der 1. Runde

Darter 1 Darter 2 Simon Whitlock William Borland Brendan Dolan Kim Huybrchts Rob Cross Keane Barry Luke Humphries Calla Rydz Jose de Sousa Lewis Williams Peter Wright Florian Hempel Mensur Suljovic Adam Hunt Joe Cullen Ted Evetts Adam Gawlas Joe Murnan Krzysztof Ratajski Danny Noppert James Wade Adam Smith-Neale Nathan Aspinall Mervyn King Michael Smith Ryan Searle Michael van Gerwen Boris Krcmar Gerwyn Price Ritchie Edhouse Damon Heta Gabriel Clemens

European Darts Championship: Übertragung live im TV und Livestream

Die European Darts Championship wird jeden Tag von zwei Anbietern in aller Ausführlichkeit übertragen.

Der Privatsender Sport1 zeigt den Großteil des Turniers live im Free-TV. Die Liveübertragungen beginnen zu folgenden Zeiten:

Donnerstag: 20.15 Uhr

20.15 Uhr Freitag: 20.30 Uhr

20.30 Uhr Samstag: 14 Uhr und 23 Uhr

14 Uhr und 23 Uhr Sonntag: 14 Uhr und 20 Uhr

Wenn in Salzburg gespielt wird, Sport1 aber nicht im Free-TV Sendung ist, könnt Ihr die Spiele auch in einem kostenlosen Livestream verfolgen. Dieser läuft über die kostenlose Sport1-App auch auf verschiedenen Endgeräten.

Kostenpflichtig sind die Übertragungen der European Darts Championship von DAZN im Livestream. Der Streamingdienst übertragt das komplette Turnier vom ersten Wurf in der 1. Runde bis zum letzten Wurf im Finale. An den vier Turniertagen sind Kommentator Elmar Paulke und Experte Tomas "Shorty" Seyler für Euch am Mikrofon im Einsatz.

Bei DAZN seht Ihr zum Abopreis von 14,99 Euro für ein jederzeit kündbares Monatsabo oder 149,99 Euro für ein Jahresabo nicht nur die besten Darts-Turniere. Das vielfältige Programm-Angebot umfasst Fußball (Bundesliga, Champions League, Primera Division, Serie A, Ligue 1), US-Sport (NFL, NBA, NHL, MLB), Tennis, Boxen, Radsport, Wintersport, MMA - und vieles mehr.

Mit der DAZN-App könnt Ihr Euch den Livestream von der European Darts Championship jeden Tag auf verschieden Endgeräten (Smartphone, Tablet, Laptop) oder auf dem Smart-TV ansehen.

European Darts Championship: Der Zeitplan