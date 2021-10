Darts-EM: Gabriel Clemens scheitert schon in Runde eins

Der deutsche Darts-Profi Gabriel Clemens ist bei der Darts-EM in Salzburg schon in der ersten Runde gescheitert. Die deutsche Nummer eins unterlag dem Australier Damon Heta. Die Favoriten um Michael van Gerwen hielten sich dagegen weitgehend schadlos.

Clemens - Spitzname: "German Giant" - legte beim 3:6 gegen Heta zwar zwischenzeitlich ein 126er-Finish hin und verkürzte so auf 2:3, war am Ende aber chancenlos. Damit konnte es der 38-Jährige seinem Landsmann Florian Hempel nicht gleichtun: Der hatte am Donnerstag sensationell gegen Titelverteidiger und Ex-Weltmeister Peter Wright gewonnen.

Mit zwei Siegen in Salzburg hätte Clemens als erster Deutscher überhaupt den Sprung unter die Top 20 der Welt schaffen können.

MvG hatte beim 6:2 gegen den Kroaten Boris Krcmar keine Probleme und legte ebenso wie "Iceman" Gerwyn Price bei dessen Sieg über Ritchie Edhouse einen Average von über 100 Punkten hin.

Raus ist dagegen für "Bully Boy" Michael Smith: Der verlor das entscheidende elfte Leg trotz zwischenzeitlicher 4:2-Führung gegen den Australier Ryan Searle. Über den neuen Europameister wird am Sonntagabend entschieden.

Darts-EM: Ergebnisse vom Freitag