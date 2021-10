Beim World Grand Prix in Leicester findet heute das große Finale zwischen Gerwyn Price und Jonny Clayton statt. Wir verraten euch, wie Ihr das Finale des Major-Turniers live im TV und im Livestream verfolgen könnt.

Darts - World Grand Prix, Finale: Datum, Zeit, Infos

"Stand up if you love the Darts" - die Hymne des Darts wird beim Finale des World Grand Prix am heutigen Samstag, 9. Oktober, sicher des Öfteren von den Zuschauern in Morning Side Arena im englischen Leicester angestimmt. Ab 21.15 Uhr spielen der amtierende Weltmeister Gerwyn Price und Jonny Clayton um den Titel und um einen Siegerscheck in Höhe von 110.000 Pfund. Der Finalverlierer darf sich noch über ein Preisgeld in Höhe von 50.000 Pfund freuen.

Im gestrigen Halbfinale setzte sich Price mit 4:2 gegen Stephen Bunting durch, während Clayton mit 4:1 gegen Danny Noppert die Oberhand behielt. Im vergangenen Jahr gewann Gerwyn Price den World Grand Prix durch einen 5:2-Finalsieg gegen den Niederländer Dirk van Duivenbode. Heute kann er sich zum zweiten Mal hintereinander zum Champion küren.

Auch 2021 wird das Finale wieder Best-of-9-Sets-Modus gespielt. Das heißt, dass fünf Sätze zum Turniersieg gewonnen werden müssen. Wie immer gilt auch beim heutigen Finale "501-double-in-double-out", ein Satz muss also immer mit einem Treffer in ein Doppelfeld begonnen werden.

Die deutsche Nummer eins Gabriel Clemens scheiterte bereits in der 1. Runde. Viele Mitfavoriten auf den Turniersieg wie Peter Wright, Michael van Gerwen, James Wade, Dimitry van den Bergh oder Gary Anderson ereilte ein ähnliches Schicksal - alle mussten spätestens nach der 2. Runde ihre Hoffnungen auf den Turniersieg begraben.

Darts - World Grand Prix: Die Halbfinal-Ergebnisse im Überblick

Spieler 1 Ergebnis Spieler 2 Gerwyn Price 4:2 Stephen Bunting Danny Noppert 1:4 Jonny Clayton

Darts - World Grand Prix: Finale heute live im TV und Livestream

Darts - World Grand Prix: Die Sieger der vergangenen zehn Jahre