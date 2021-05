Darts - Premier League: Van Gerwen nach Gala neuer Spitzenreiter - Wright in der Krise

Michael van Gerwen hat sich mit einer Gala gegen James Wade am 12. Spieltag der Premier League of Darts wieder an die Spitze des Rankings gesetzt. Dabei profitierte er auch von der Niederlage des ärgsten Konkurrenten Nathan Aspinall. Peter Wright ging hingegen sang- und klanglos unter und steckt tief in der Krise.

Es war ein hochklassiges Duell, das van Gerwen gegen Wade für sich entschied. Beide Spieler glänzten mit einem herausragenden Drei-Darts-Average, bei dem Wade sogar noch ein bisschen besser war als MvG (107,44 - 110,28).

Mighty Mike aber machte sein schlechteres Scoring mit einer herausragenden Doppelquote (66,67) und gleich drei High Finishes wett. So war es fast schon standesgemäß, dass MvG das Match mit einem 128er-Checkout zum 8:3 beendete.

Nach dem Sieg grüßt der Niederländer nun mit 17 Punkten aus zwölf Spielen von der Tabellenspitze - auch weil der bisherige Spitzenreiter Nathan Aspinall gegen Johnny Clayton mit 6:8 verlor.

Einen wesentlich besseren Eindruck hinterließ Doppel-Weltmeister Gary Anderson. Der Flying Scotsman zerlegte Dimitri van den Bergh mit 8:4 und glänzte mit einer Checkout-Quote von 80 Prozent. Der zweite Schotte in der diesjährigen Premier League steckt derweil tief in der Krise.

Peter Wright erwischte gegen Jose de Sousa einen rabenschwarzen Abend und wurde mit 1:8 vom Portugiesen deklassiert. Erst im siebten Leg erspielte sich der Weltmeister von 2020 überhaupt die erste Chance auf ein Doppel. Für "Snakebite" war es die dritte Pleite in Folge, aktuell liegt er mit neun Punkten am Tabellenende.

Premier League of Darts: Die Tabelle nach dem 12. Spieltag