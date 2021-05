Vier Spieler sind noch übrig in der Premier League of Darts, heute stehen die Halbfinals und das Finale in Milton Keynes an. Alle Infos zur Übertragung im TV und Livestream bekommt Ihr hier.

Sichere Dir hier den Gratismonat von DAZN und verfolge die Premier League of Darts heute live!

Darts, Premier League: So läuft der heutige 17. Abend

Seit gestern Abend sind nur noch vier Spieler übrig, jetzt geht es endgültig in die heiße Phase der diesjährigen Premier League of Darts.

Am 17. Spielabend des Einladungsturniers stehen die beiden Halbfinals (ab 20 Uhr) und das große Finale um 250.000 Pfund Preisgeld (ab 22.30 Uhr) an. Das erste Halbfinale bestreiten Michael van Gerwen (Niederlande) und Jonny Clayton (Wales), danach spielen Jose de Sousa (Portugal) und Nathan Aspinall (England) um den Finaleinzug.

Während in den Halbfinals über eine Distanz von maximal 19 Legs gespielt wird, erweitert sich das Ganze im Finale nochmals: Dort sind elf Legs nötig, um als Sieger von Oche zu gehen.

Darts Premier League: Halbfinals und Finale heute live im TV und Livestream

Gute Nachrichten für alle Darts-Fans: Ein Großteil des heutigen Finalabends wird im Free-TV zu sehen sein. Auch im Livestream bekommt Ihr Bilder aus Milton Keynes.

Darts Premier League: Halbfinals und Finale heute live im Free-TV

Im kostenfrei empfangbaren Fernsehen seid Ihr heute bei Sport1 dabei. Der Sender aus München geht allerdings aufgrund einer vorausgehenden Übertragung der Eishockey-WM erst um 21.30 Uhr auf Sendung.

Darts Premier League: Halbfinals und Finale heute live im Livestream

Um den kompletten Abend kostenfrei zu sehen, könnt Ihr auf den Sport1-Livestream zurückgreifen. Dieser steht Euch ab 20 Uhr zur Verfügung.

Außerdem habt Ihr die Möglichkeit, alle Spiele bei DAZN live zu sehen. Der Streamingdienst geht um 20 Uhr auf Sendung und schickt Elmar Paulke als Kommentator und Gabriel Clemens als Experten ins Rennen.

Noch kein DAZN-Kunde? Dann sichere Dir jetzt den Gratismonat und sei noch heute live dabei, wenn in der Premier League of Darts die Entscheidungen fallen!

Sichere Dir hier den Gratismonat von DAZN und verfolge die Premier League of Darts heute live!

Nach Ablauf den Testmonats habt Ihr die Möglichkeit, für wahlweise 11,99 Euro monatlich oder 119,99 Euro jährlich Teil der DAZN-Community zu bleiben oder ohne weitere Kosten zu kündigen.

Aufgepasst: Zur kommenden Saison ändert sich das Angebot und die Preisstruktur von DAZN - alle Infos!

Darts: Der Spielplan des 17. Abends in der Premier League

Uhrzeit Spiel Spieler 1 Spieler 2 20 Uhr Halbfinale 1 Michael van Gerwen Jonny Clayton anschließend Halbfinale 2 Jose de Sousa Nathan Aspinall 22.30 Uhr Finale Gewinner Halbfinale 1 Gewinner Halbfinale 2

© getty Michael van Gerwen gewann die UK Open im vergangenen Jahr.

Premier League of Darts 2021: Die Preisgelder

Wie in der vergangenen Jahr werden insgesamt 825.000 Pfund an Preisgelden ausgeschüttet. Zudem hat Sponsor Unibet eine auf 50.000 Pfund dotierte Prämie für einen 9-Darter ausgerufen.

Wie bei der Premier League of Darts üblich zählen die gewonnen Preisgelder nicht in der Order of Merit, da es sich um ein Einladungsturnier handelt.