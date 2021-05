Darts - Premier League: Clayton löst das letzte Playoff-Ticket - De Sousa knackt Rekord von Gary Anderson

Jonny Clayton hat dank eines 8:6-Siegs gegen Dimitri Van den Bergh am 16. Spieltag der Premier League of Darts das letzte verbliebene Ticket für die Playoffs gelöst. Jose De Sousa knackte indes einen alten Rekord von Gary Anderson.

Clayton hatte die Partie von Beginn an dominiert und sich ein frühes Break geholt. Die Versuche des trotz allem sehr gut spielenden "Dreammaker", das Spiel zu drehen, verliefen aufgrund der starken Leistung von "The Ferret" (Average von 103 Punkten, Checkout-Quote von 53 Prozent) im Sand.

Dem Waliser hätte ohnehin ein Unentschieden gereicht, um auf Platz vier des Gesamtklassements zu bleiben. Im Halbfinale am kommenden Freitag (ab 20 Uhr live auf DAZN) bekommt es Clayton dann mit Michael van Gerwen zu tun, der seine Favoritenrolle mit einem 8:6 über Peter Wright noch einmal untermauerte und als Tabellenerster ins Final Four geht.

De Sousa brannte hingegen ein wahres Feuerwerk ab und gewann deutlich mit 8:3 gegen den ebenfalls für die Playoffs qualifizierten Nathan Aspinall. Dabei knackte der Portugiese einen zehn Jahre alten Rekord von Gary Anderson, dessen Aus bereits früh im Turnierverlauf besiegelt war und der am Abend seine letzte Partie der Premier-League-Saison mit 6:8 gegen James Wade verlor.

Bereits im dritten Leg stellte De Sousa den Premier-League-Rekord des Schotten mit seinem 79. Maximum (180) im laufenden Wettbewerb ein und schraubte den Rekord gegen Aspinall im Matchverlauf auf insgesamt 83 hoch. Obendrein überholte de Sousa "The Asp" durch seinen Sieg in der Tabelle und sprang auf Platz zwei. Im zweiten Halbfinale am Freitag treffen die Kontrahenten am Freitag erneut aufeinander.

Premier League of Darts: Ergebnisse vom 16. Spieltag

Spieler 1 Spieler 2 Ergebnis Gary Anderson James Wade 6:8 Nathan Aspinall Jose de Sousa 3:8 Peter Wright Michael van Gerwen 6:8 Dimitri Van den Bergh Jonny Clayton 6:8

Darts: Die Tabelle der Premier League